Helsinki ja New York yhteistyöhön yritysten kyberturvallisuuden parantamiseksi

Helsingin ja New Yorkin kaupungit aloittavat yhteistyön pienten ja keskisuurten yritysten kyberturvallisuuden parantamiseksi. New Yorkin kaupungin NYCx Cyber Moonshot Challenge -kilpailu haastaa helsinkiläiset alan yritykset kehittämään edullisia, tehokkaita ja helppokäyttöisiä kyberturvallisuusratkaisuja pienten yritysten tarpeisiin. Voittajille on luvassa 80 000 dollaria sekä mahdollisuus miljoonan dollarin pääomasijoitukseen riskisijoitusyhtiö Jerusalem Venture Partnersilta.

New Yorkin pormestari Bill de Blasio, the Mayor’s Office of the Chief Technology Officer, NYC Cyber Command sekä New York City Economic Development Corporation käynnistivät 1.11.2018 Cyber Moonshot Challenge -kilpailun, joka haastaa alan toimijoita kehittämään uusia, kohtuuhintaisia ja laajennuskelpoisia ratkaisuja newyorkilaisten pienten ja keskisuurten yritysten kyberturvallisuuden parantamiseksi.



New Yorkin kaupunki, Jerusalem Venture Partners sekä kilpailun kansainväliset yhteistyökumppanit Japani, Etelä-Korea, Singapore, Helsinki, Lontoo, Pariisi, Berliini ja Israel Innovation Authority ovat mukana kokeilemassa haasteeseen osallistuvien kyberturvallisuusalan yritysten ratkaisuja pienille ja keskisuurille yrityksille. Finalistit voivat saada 20 000 dollarin palkinnon testatakseen ideaansa New Yorkissa sekä tukea ehdotuksen kansainväliseen markkinointiin. Lisäksi finalistien kesken on jaossa 80 000 dollaria sekä Jerusalem Venture Partnersin miljoonan dollarin pääomasijoitus.



”Pienet yritykset ovat New Yorkin taloudellisen kasvun ja menestyksen perusta”, sanoo pormestari Bill de Blasio. ”Pienten yritysten kyberturvallisuuden nostaminen samalle tasolle suuryritysten kanssa takaa tasapuoliset ja kestävät työmarkkinat sekä edistää toimivaa ja innovatiivista teknologiateollisuuden ekosysteemiä, joka suojelee myös kuluttajien henkilötietoja.”



New Yorkin pienet ja keskisuuret yritykset luovat jatkuvasti enemmän työpaikkoja kuin suuret. Tästäkin syystä New Yorkin kaupungille on tärkeää, että pienet ja keskisuuret yritykset pystyvät suojautumaan kyberuhkia vastaan yhtä tehokkaasti kuin suuremmatkin yhtiöt. Vaikka pienet ja keskisuuret yritykset toimivat ja keräävät asiakastietoja verkossa yhä lisääntyvissä määrin, suurin osa kyberturvallisuusyrityksistä kohdistaa ja hinnoittelee tuotteensa edelleen suurille yrityksille.



New Yorkin kaupungin käynnistämät NYCx Moonshot Challenge -kilpailut pyrkivät löytämään maailmanlaajuisesti sovellettavia ratkaisuja suuriin haasteisiin. Siksi kuhunkin haasteeseen osallistuu myös ryhmä kansainvälisiä yhteistyökumppaneita, jotka rohkaisevat alan huippuja osallistumaan haasteeseen ja tarjoamaan resursseja finalisteille, jotka haluavat ottaa ratkaisunsa käyttöön ulkomailla.



“Helsingillä on ilo olla yksi NYCx Cyber Moonshot Challengen yhteistyökumppaneista. Turvallisen työympäristön takaaminen on kaupunkien vastuu ja Helsinki on sitoutunut löytämään innovatiivisia ratkaisuja kyberturvallisuuden haasteisiin New Yorkin ja muiden yhteistyökaupunkien kanssa. Uskomme, että maailmanlaajuinen yhteistyö on avain uraauurtaviin ratkaisuihin, ja Helsinki haluaa olla tämän kehityksen kärjessä”, sanoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.



Helsinkiläisille finalisteille on luvassa kaupungilta tukea verkostoitumisessa ja yritystoiminnan käynnistämisessä sekä New Yorkissa että Helsingissä, pääsy Slush 2019 sekä Arctic Startup -tapahtumiin ja ilmaista työskentelytilaa. Lisäksi Helsingin kaupunki kustantaa helsinkiläisten finalistien matkat ja majoituksen New Yorkin finaaliviikolla huhtikuussa.



Helsingin kaupunki järjestää kilpailusta kiinnostuneille alan toimijoille yhteistyössä Industryhackin kanssa tapahtuman Maria 01 -startup-keskuksessa 26.11., jossa on mahdollisuus saada tukea ideointiin ja kuulla lisää haasteesta Skypen välityksellä New Yorkista.





