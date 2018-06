Helsinki jakoi tutkimusapurahoja kaupunkitutkimukseen

Helsingin kaupunki jakoi perjantaina 8.6.2018 tutkimusapurahoja kymmenelle kaupunkitutkimushankkeelle, yhteensä 73 000 euroa.

Apurahat jaettiin kaupungin järjestämässä Kaupunkitutkimuksen kesäseminaarissa, jossa keskusteltiin kaupungin ja korkeakoulujen välisestä yhteistyöstä ja kaupunkitutkimuksen merkityksestä päätöksenteon tukena. Agendalla olivat myös vastikään perustetun Kaupunkitutkimusinstituutin toiminta ja kaupunkitutkimuksen uudet avaukset.

Uusi kaupunkitutkimusinstituutti vahvistaa yliopistojen ja kaupunkien vuorovaikutusta

Helsingin yliopistossa toimintansa aloittanut Suomen ensimmäinen kaupunkitutkimuksen monitieteinen tutkimusyksikkö tutkii kaupunkeihin liittyviä ilmiöitä ja prosesseja eri tieteenalojen näkökulmasta. Lisäksi se vahvistaa monitieteistä yhteistyötä tutkimushankkeissa ja opetuksessa.

Helsinki on yhdessä Espoon ja Vantaan kanssa rahoittanut instituutin toimintaa noin 3 miljoonalla eurolla. Vuosiksi 2018-2023 sovittu rahoitus suunnataan pääkaupunkiseudun kehitystä tukevaan tutkimukseen. Tavoitteena on vahvistaa yliopistojen ja kaupunkien välistä vuorovaikutusta, tukea kaupunkitutkimuksen korkeaa laatua sekä lisätä tutkimustiedon käyttöä kaupunkien kehittämisessä. Helsingin kaupungilla on jo vuosikymmenien perinne omasta kaupunkitutkimustyöstä ja kaupunki on tehnyt laadukasta kaupunkitutkimusta myös yhteistyössä korkeakoulujen kanssa jo vuosia. Uudet yhteistyön muodot nyt vahvistavat tätä entisestään.

- Kaupungistumisen ja suurten kaupunkien haasteiden ratkomiseen ja mahdollisuuksien hyödyntämiseen tarvitsemme tulevaisuudessakin laadukasta, tutkimukseen perustuvaa tietoa. Näen, että kaupunkitutkimusinstituutin perustaminen on merkittävä askel kaupunkeja koskevan tiedon ja tutkimuksen kokoamisessa. Sekä instituutin rahoitus että myös tänään jo 30. kerran jaetut tutkimusapurahat ovat osoitus siitä, että Helsinki pitää tieteentekijöitä arvossa. Ne ovat osoitus myös kaupungin ja pääkaupunkiseudun korkeakoulujen välisestä pitkäjänteisestä, tiiviistä ja menestyksekkäästä kumppanuudesta, totesi pormestari Jan Vapaavuori kesäseminaarin puheessaan.

Apurahan saamisen kriteerinä tutkimusaiheen merkitys Helsingille

Kaupungin tutkimusapurahat on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille tutkijoille, erityisesti lisensiaattitutkielmien ja väitöskirjojen tekijöille. Apurahoilla tuetaan myös post doc -tutkijoita.

Apurahan myöntämisen perusteina on pidetty tutkimussuunnitelman tieteellistä laatua, toteutettavuutta ja tutkimusaiheen merkitystä Helsingin kaupungin kannalta.

Helsingin kaupungin tutkimusapuraha myönnettiin seuraaville hakijoille:

FT Tuomas Aivelo Helsingin kaupunkirottien tautiekologia

FT Matti Hannikainen Suomalaisen kaupunkipolitiikan historia, 1917–1995

KM Anna-Leena Lastikka Maahanmuuttajalasten ja -perheiden osallisuuden lisääminen suomalaisessa varhaiskasvatuksessa

FM Päivi Leinonen Lähiömaiseman visuaalisuus kuvattuna ja koettuna

YTM Mia Niemi Elder abuse embedded in intergenerational family relations

YTM Paula Paajanen Pienten lasten äitien väliset suhteet ja identiteetti monikulttuurisilla asuinalueilla

YTL, KM Tarja Pelkonen Perhehoitoon sijoitettujen lasten isät

FT Mette Ranta Social and emotional skills of children and youth in the Helsinki Capital Area: An OECD study

YTM, FM Laura Rapo Asunnottomat nuoret toimijoina kaupunkiympäristössä

MSc Wang Yuan A city-wide pattern of cultural ecosystem services of urban forests in Helsinki