Helsinki jatkaa sote-palvelujen ja pelastustoimen järjestäjänä – rahoituksen ongelmat on ratkaistava

Helsingin startup-ekosysteemin arvo kolminkertaistui kuudessa vuodessa 23.6.2021 12:00:00 EEST | Tiedote

Helsingin seutu on kokoaan suurempi alue startup-ekosysteemien vertailussa. Helsingin startup-ekosysteemin arvo onkin kolminkertaistunut vuodesta 2015, ja startup-yritysten yhteenlaskettu arvo ylittää 25 miljardia euroa. Asia selviää tuoreesta Helsingin kaupungin uuden yrittämisen keskuksen NewCo Helsingin ja hollantilaisen startupin Dealroomin julkistamasta raportista. Dealroom on johtava startup-datan tuottaja, jonka asiakkaina on maailman merkittävimpiä kaupunkeja ja sijoitusyhtiöitä.