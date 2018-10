Helsinki korottaa lähivuosien investointitasoa turvatakseen terveelliset koulut ja päiväkodit

Sisäilmaongelmien vähentämiseksi Helsinki on lisännyt sekä korjausinvestointeja että investointeja, joissa vanhojen huonokuntoisten koulujen ja päiväkotien tilalle rakennetaan uusia. Samalla kehitetään prosesseja sekä uudisrakentamisessa että korjaamisessa. Rakennusten ylläpitoa ja rakennusten kunnon seurantaa parannetaan myös.

Lisääntyneillä investoinneilla halutaan turvata viihtyisät, terveelliset ja oppimista parhaalla tavalla tukevat koulu- ja päiväkotitilat. Investoinneilla pyritään huolehtimaan myös siitä, että sisäilmaongelmaiset koulut korjataan. Tärkeää on myös parantaa vuorovaikutusta tilojen käyttäjien kanssa.

"Helsinki investoi nyt reippaasti enemmän koulujen ja päiväkotien peruskorjauksiin kuin aiemmin. Tämä on todella hyvä asia, koska terveelliset ja viihtyisät tilat ovat osa laadukasta varhaiskasvatusta ja koulutusta”, toteaa kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki”

”On hienoa, että pystymme investoimaan koulujen ja päiväkotien peruskorjauksiin ja uudisrakennuksiin selkeästi aikaisempaa enemmän. Samalla on tärkeää linjata kiinteistöstrategiassa kiinteistöjen ylläpitoon, peruskorjauksiin ja uudisrakentamiseen liittyvät asiat, jotta kykenemme saattamaan koulu- ja päiväkotikiinteistökannan kestävästi kuntoon”, toteaa kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Pia Pakarinen.

Toimialojen välinen yhteistyö tiivistyy

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala ja kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ovat tiivistäneet yhteistyötään erityisesti koulu- ja päiväkotipaikkojen riittävyyden sekä sisäilmakysymysten ratkaisemiseksi. Helsingin kaupunkiympäristölautakunta, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto sekä kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuivat tiistaina yhteiseen seminaariin pohtimaan tulevan kiinteistöstrategian linjausten toteuttamista sekä sitä, miten jatkossa toimialalautakunnat ja toimialat pystyvät tiiviimmällä yhteistyöllä vastaamaan aikaisempaa paremmin tilankäyttöön liittyviin haasteisiin.

”Vuoropuhelu kaupunkiympäristön toimialan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on tärkeää ja suoranainen edellytys kiinteistöstrategian onnistuneelle toteuttamiselle. Olemme päässeet tässä vuoropuhelussa hyvään vauhtiin”, Pakarinen sanoo.

”On ollut välttämätöntä, että toimialat tekevät tiiviimpää yhteistyötä koulu- ja päiväkotiverkon suunnittelussa, korjauksissa ja rakennushankkeiden eteenpäin viemisessä. Uskon, että yhteistyö hyödyttää tulevina vuosina lopulta eniten helsinkiläisiä lapsia, kun päiväkodit ja koulut ovat kunnossa ja löytyvät riittävän läheltä kotia”, Sinnemäki kertoo.

Turvalliset ja terveelliset tilat kasvavalle lapsimäärälle

Helsingin kaupunkistrategiassa linjataan, että Helsingissä lapsilla ja nuorilla on turvalliset ja terveelliset oppimisympäristöt. Tämä on yksi keskeisistä asioista myös valmisteilla olevassa Helsingin kiinteistöstrategiassa. Siinä otetaan kantaa siihen, miten huonokuntoiset ja sisäilmaongelmista kärsivät koulut, päiväkodit ja leikkipuistojen rakennukset joko korjataan tai korvataan uusilla rakennuksilla.

Kaupungin toimitilojen tulee olla toimivia, terveellisiä ja turvallisia koko elinkaarensa ajan. Ennakoivia toimenpiteitä ovat esimerkiksi korjausvelan vähentäminen, rakennusten kunnon seuranta ja korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen sekä rakentamisen laadun parantaminen.

Investointeja edellyttää myös kaupunkistrategian tavoite varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamisesta. Tänä syksynä alkanut viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatus on jo nostanut osallistumisastetta ja myös työpaikkojen määrän lisääntyminen on tuonut lisää lapsia varhaiskasvatukseen. Tämä edellyttää investointeja varhaiskasvatuksen tiloihin.

Helsinki korotti kymmenvuotisen talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman raamia 30-70 miljoonaa/vuosi jo kuluvan vuoden talousarviossa ja ensi vuoden talousarviossa tätä raamia on edelleen korotettu 5-15 miljoonaa euroa/vuosi. Vuonna 2019 talonrakennushankkeille on osoitettu 260 miljoonaa euroa, josta korjausrakentamisen osuus on 128 miljoonaa euroa. Uudisrakentamisesta 96 miljoonaa euroa on korvaavaa uudisrakentamista, eli talousarviovuonna 2019 käytetään yhteensä 224 miljoonaa euroa rakennusten korjausvelan hillitsemiseen. Myös vuosina 2020 ja 2021 korjaushankkeisiin ja korvaaviin investointeihin käytetään yli 200 miljoonaa euroa vuodessa.

Tulevia koulu- ja päiväkoti-investointeja

Lähivuosien merkittäviä kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa palvelevia uudisrakentamishankkeita ovat mm:

Helsingin kielilukion korvaava uudisrakennus

Jakomäen sydän – alueen uusi yhtenäinen peruskoulu sekä nuoriso- ja päiväkotitilat

Kruunuvuorenrannan keskuskoulu ja liikuntahalli

Keski-Pasilan peruskoulu ja päiväkoti

Pakilan allianssi (alueen koulut ja päiväkodit)

Lähivuosien merkittäviä kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa palvelevia korjausrakentamishankkeita ovat mm:

Aleksis Kiven peruskoulu

Botby grundskola

Maunulan ala-aste

Lauttasaaren peruskoulu

Pitäjänmäen peruskoulu

Tahvonlahden peruskoulu ja päiväkoti

Vuoden 2019 talousarvioehdotuksen suurimmat rakentamisinvestoinnit