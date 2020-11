Helsinki laatii itäisen saariston hoito- ja kehittämissuunnitelmaa – luonnosta voi kommentoida verkossa

Vuosaaren satamassa käynnistyi muovien kierrätyksen pilotointi yritysyhteistyönä 16.11.2020 09:00:00 EET | Tiedote

Muovien kierrättäminen on keino, jolla yritykset voivat pienentää ilmastovaikutustaan ja edistää materiaalien kestävää käyttöä. VTT, Helsingin kaupunki ja Helsingin Satama pilotoivat yrityskumppaniensa kanssa muovinkierrätystä Vuosaaren satamassa 16.11.–31.12.2020. Tavoitteena on selvittää, miten muovien kierrätystä voidaan tehostaa satama-alueella. Pilotti on osa 6Aika – HNRY Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet -kehityshanketta.