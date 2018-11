Helsinki lisää kameravalvontaa liikenneturvallisuuden parantamiseksi

Helsingin kaupunki pyrkii parantamaan liikenneturvallisuutta lisäämällä automaattista kameravalvontaa. Kaupunkiympäristölautakunta saa 6. marraskuuta käsiteltäväkseen esityksen, jossa Helsinkiin ehdotetaan 70:tä uutta kameravalvontapistettä. Tavoitteena on asentaa vuosittain keskimäärin 14 ”peltipoliisia” vuosina 2020–2024. Tällä hetkellä Helsingin katujen varsilla on käytössä neljä kameravalvontapistettä.

Automaattisella kameravalvonnalla on mahdollista valvoa ylinopeuksia ja punaista päin ajamista. Lisäksi kameroilla voidaan valvoa bussikaistojen käyttöä, mikä parantaa joukkoliikenteen sujuvuutta ja toimivuutta.

Liikennettä on valvottu Helsingissä automaattisten kameroiden avulla Kaivokadulla ja Mäkelänkadulla vuodesta 2008 lähtien ja Mechelininkadulla ja Mannerheimintiellä vuodesta 2012. Kokemukset automaattisesta kameravalvonnasta ovat olleet hyviä: onnettomuudet ovat vähentyneet kaikissa kohteissa kameratolppien asentamisen jälkeen.

Helsinki on laatinut yhdessä poliisin kanssa periaatteet kameravalvontapisteiden sijoittamisesta sekä näiden periaatteiden mukaisen suunnitelman 70 uuden kameravalvontapisteen sijainnista. Lähtökohtana on, että kameratolpat sijoitetaan eri puolille kaupunkia niin, että niistä saadaan mahdollisimman suuri hyöty liikenneturvallisuudelle: valvontapisteitä esitetäänkin asennettavaksi paikkoihin, joissa on sattunut paljon onnettomuuksia ja joille asukkaat ovat toivoneet valvontaa.

Sijoittamisperiaatteiden mukaisesti kameravalvontapisteitä ehdotetaan pääasiassa vilkkaille pääkaduille, joiden nopeusrajoitus on vähintään 40 kilometriä tunnissa. Sijoituksessa otetaan huomioon myös jalankulun määrä ja esimerkiksi koulujen läheisyys. Kameratolppien tarkat sijainnit täsmentyvät jatkosuunnittelussa.

Yhden valvontapisteen toteutus maksaa arviolta noin 15 000 euroa, joten esityksen mukaisten pisteiden toteutuksesta tulisi noin miljoonan euron kustannukset. Kameratolppien asennuksesta vastaa Helsingin kaupunki, valvontakameroiden hankinnasta ja liikenteen valvonnasta vastaa puolestaan poliisi.

– Liikenteessä loukkaantuneiden määrä Helsingissä on saatava pienemmäksi ja tämä hanke on siihen täsmätyökalu. Valvontaa saadaan juuri sellaisiin paikkoihin ja sellaisessa muodossa, että se suojelee ihmisiä, toteaa ylikomisario Jarkko Lehtinen Helsingin poliisilaitokselta.