Helsinki lisää puita ja kasvillisuutta viidelle kadulle kantakaupungissa

Uudet istutusalueet tehdään viidelle kadulle kantakaupungissa:

Eerikinkadulle

Alppikadulle

Kinaporinkadulle

Päijänteentielle

Kuortaneenkadulle

Kohteisiin istutetaan niiden olosuhteista riippuen katupuita, puumaisia pensaita ja perennakasveja. Uusien istutusalueiden kohdalta poistuu pysäköintipaikkoja yhteensä 17 kappaletta.

Mukaan on valittu alueita, joilla katuvihreän määrä on verrattain vähäistä. Myös maiseman ja kunnallistekniikan sopivuus on vaikuttanut kohteiden valintaan.

Osassa kohteista parannetaan samassa yhteydessä liikenneturvallisuutta suojateitä lyhentämällä. Lisäksi läheisten katupuiden vaurioituneita runkosuojia uusitaan ja asfaltteja sekä tasauksia kunnostetaan.

Tavoitteena on kokeilla erilaisten kasvilajien sopivuutta katuympäristössä. Samalla tutkitaan myös istutusten vaikutusta hulevesien hallintaan.

Helsingin kaupungin tavoitteena on kaupunkistrategian mukaisesti lisätä katuvihreän määrää. Nyt tehtävät muutokset ovat osa laajempaa tavoitetta.

”Vastaavantyyppisiä ratkaisuja katuvihreän lisäämiseksi on tehty muun muassa Pariisissa ja Tukholmassa. Nyt tehtävillä kokeiluilla kerätään kokemusta ratkaisujen soveltuvuudesta Helsinkiin”, kertoo projektipäällikkö Heikki Takainen Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta.

Muutostyöt alkavat Kinaporinkadulta kaivutöillä 7. elokuuta alkavalla viikolla. Tavoitteena on, että työt saadaan valmiiksi syys-lokakuussa.