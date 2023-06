HELSINKI LITERARY AGENCY VAHVISTAA ASEMIAAN KIRJALLISUUSVIENNISSÄ

Kuudessa vuodessa kansainvälistä kärkeä olevan laatukirjallisuuden listan rakentaneen kirjallisuusagentuurin toimitusjohtajana aloittaa syyskuussa Viivi Arela; Urpu Strellmanista agent at large.

Agentuuria sen perustamisesta alkaen vetänyt Urpu Strellman keskittyy jatkossa vahvemmin kirjailijasuhteisiin, listan kehittämiseen ja uusien kansainvälisten yhteyksien luomiseen.

”Reilun kuuden vuoden toimintansa aikana Helsinki Literary Agency on noussut agentuuriksi, joka houkuttelee maailmanmarkkinoille tahtovia suomalaisia kirjailijoita ja jonka puoleen ulkomaiset kustantajat kääntyvät silloin, kun suomalainen kirjallisuus kiinnostaa”, Strellman sanoo. ”Tässä vaiheessa on tärkeää panostaa siihen, että jokaisen työntekijän osaaminen tulee parhaaseen mahdolliseen käyttöön.”

”Agentuuri on kiinnostavassa kasvun vaiheessa, sillä on loistava lista ja hyvät verkostot. Olen innostunut päästessäni kehittämään sen toimintaa edelleen ja jatkamaan työtä suomalaisen kirjallisuuden viennin edistämiseksi”, Arela sanoo.

HLA:n hallituksen puheenjohtaja, Gummeruksen toimitusjohtaja Anna Baijars toteaa, että ”HLA:n toiminta on laajentunut niin mittavaksi, että toimenkuvien uudelleenjärjestely on tarpeen uusien tavoitteiden saavuttamiseksi. Viivi Arelan kunnianhimoinen ja yrittäjähenkinen ote on omiaan viemään agentuurin seuraavaan vaiheeseen.”

Arela on toiminut aikaisemmin markkinoinnin ja myynnin tehtävissä kulttuurialalla sekä yrittäjänä.

Agentuuri on loppukeväästä vahvistunut kahdella uudella tekijällä, kun työnsä ovat aloittaneet kirjallisuusagentti Chiara Stanziani ja assistentti Anastasia Basova.

Helsinki Literary Agency on Gummeruksen, Schildts & Söderströmsin, Siltalan ja Teoksen yhdessä omistama agentuuri, joka edustaa muiden muassa yhtätoista Finlandia-voittajaa ja viittä Finlandia Junior -voittajaa.

Agentuurissa vuodesta 2019 alkaen työskennellyt Urtė Liepuoniūtė lopettaa kirjallisuusagenttina 30.6. ja siirtyy vastaamaan ainoastaan HLA:n englanninkielisestä kirjallisuuspodcastista Literature from Finland, jota hän on tuottanut ja juontanut vuodesta 2020 asti. Suosiotaan myös kansainvälisesti kasvattaneen podcastin ympärille on suunnitteilla audiovisuaalisia sisältöjä.