Helsinki mukana isännöimässä maailman ensimmäistä pelimaailman huipputeknologiaa hyödyntävää virtuaalikonferenssia

Helsingin ja Tallinnan kaupungit isännöivät kolmatta World Summit on Digital Built Environment (WDBE) -konferenssia kaupunkikehityksen ammattilaisille. Koronapandemian johdosta WDBE on yhdistänyt voimansa peliyhtiö Epic Gamesin sekä virtuaalitodellisuuteen erikoistuneen Zoanin kanssa rakentaakseen konferenssivieraille ainutlaatuisen kokemuksen virtuaalisessa ”illuusiokaupungissa”.

WDBE tuo yhteen osallistujia yli 50 maasta 29.–30.9.2020 keskustelemaan siitä, miten digitalisaatio mahdollistaa sosiaalisesti, kulttuurisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää kaupunkikehitystä. Siksi onkin sopivaa, että tapahtuma järjestetään virtuaalikaupungissa, johon on yhdistetty parhaita paloja kahdesta merenlahden erottamasta naapurikaupungista: Helsingistä ja Tallinnasta.

Helsinki muovautuu suurien muutosten edessä, kun kaupunki kulkee kohti hiilineutraaliutta investoimalla muun muassa kaukolämpöjärjestelmän kehittämiseen, pikaraitiotieverkostoon sekä rakennusten energiatehokkuuteen. Toimenpiteitä kohdennetaan lisäksi sosiaaliseen kestävyyteen, jotta Helsinki on myös tulevaisuudessa tasa-arvoinen paikka asua kaikille helsinkiläisille.

”Ekologinen ja sosiaalinen kestävyys asettavat kaupunkikehitykselle monia haasteita, joita emme voi ratkaista yksin ilman rajat ylittävää yhteistyötä. Ilmastokriisi ei pysähdy koronapandemian vuoksi, emmekä mekään voi. Siksi tämä virtuaalinen tapahtuma on hieno mahdollisuus tässä erikoisessa tilanteessa sparrata kansainvälisten kollegoidemme kanssa, jotta pääsemme suunnittelemaan vielä parempaa tulevaisuutta Helsingille”, sanoo Hanna Harris, Helsingin kaupungin designjohtaja.

”Tänä vuonna tapahtumamme teemana on määritellä uudelleen, mitä kestävä kaupunkikehitys tarkoittaa. Monet alamme kansainvälisistä tapahtumista on jouduttu perumaan tai siirtämään, mutta teemamme vuoksi halusimme käyttää tilaisuutta hyväksemme ja kunnianhimoisesti laajentaa tapahtumaa digitaalisesti. KIRAHubin tehtävä on tukea rakennetun ympäristön digitalisaatiota Suomessa ja uskomme, että nyt on oikea aika mennä rohkeasti eteenpäin”, sanoo Teemu Lehtinen, konferenssin järjestävän yhdistyksen KIRAHubin toimitusjohtaja.

Konferenssista todentuntuisen virtuaalikokemuksen tekee Zoan ja Fortnite-pelistä tunnettu Epic Games. Zoan sai keväällä kansainvälistä julkisuutta vapun konserttituotannollaan, jossa räpduo JVG esiintyi virtuaalisessa Helsingissä yli miljoonalle katsojalle. Epic Gamesin Unreal Engine -työkalun avulla konferenssi muuntautuu ”Illuusiokaupungiksi”, jonka osallistujat voivat kokea reaaliajassa miltei millä tahansa tietokoneella tai mobiililaitteella.

Virtuaalinen Helsinki on iso panostus ja osa Helsingin kaupungin digistrategiaa, jonka mukaan Helsinki haluaa olla maailman parhaiten digitaalisuutta hyödyntävä kaupunki. Unreal Engine -työkalua on käytetty rakentamaan Helsingin digitaalinen kaksonen, joka perustuu kaupungin julkaiseman avoimen datan perusteella tehtyihin 3D-malleihin. Zoan on yhdistänyt digitaaliseen kaksoseen piirroksia, käsin tehtyjä pienoismalleja sekä kuvitusta luodakseen yhden maailman realistisimmista virtuaalitodellisuuksista.

Lisätietoja WDBE 2020 -tapahtumasta

WDBE 2020 -tapahtuman järjestävät KIRAHub ja Rakennusinsinöörien liitto RIL yhteistyössä Viron talous- ja viestintäministeriön, Estonian Digital Construction Clusterin sekä Suomen ympäristöministeriön kanssa. Kumppaneina tapahtumaa tukevat YIT, Platform of Trust, 3Di, Helsinki Business Hub, Alankomaiden Helsingin ja Tallinnan suurlähetystöt, Smart Otaniemi, DiCtion-hanke, Life EconomisE -hanke, Twin Value -hanke, Tallinnan kaupunki ja Helsingin kaupunki. Ohjelmassa on muun muassa yhteistyötapaamisia, työpajoja, verkostoitumista ja puheenvuoroja kansainvälisiltä asiantuntijoilta, kuten Jakob Strømann-Andersen Henning Larsenilta ja Kathrin Dörfler TU Munichista. Lisätietoja tapahtumasta: wdbe.org

WDBE 2020 kuvapankki (kuvalähteenä mainittava Zoan): http://bit.ly/wdbe2020press

Tiedotusvälineiden rekisteröityminen WDBE 2020 -konferenssiin: https://www.lyyti.in/wdbe2020media