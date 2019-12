Helsinki on Pekingin designviikon teemakaupunki vuonna 2020

Helsinki on valittu ensi vuoden Pekingin designviikon teemakaupungiksi. Pekingiin on tulossa kolmen viikon ajaksi monipuolista ohjelmaa, joka esittelee Helsinkiä muotoilukaupunkina ja muotoiluosaamisen edelläkävijänä.

22.9.—7.10.2020 järjestettävä Beijing Design Week 2020 on Aasian isoin ja merkittävin muotoilufestivaali. Festivaalilla on vuosittain yli viisi miljoona kävijää. Teemakaupunki (Guest City) -statuksen on Helsinkiä ennen saanut yhdeksän kaupunkia, viimeisenä tänä vuonna Mexico City.

Helsingin apulaispormestari Pia Pakarinen oli vastaanottamassa Helsingin teemakaupunkiarvon tämän vuoden designviikon päätöstilaisuudessa Pekingissä.

”Muotoilu on Helsingille kansainvälisesti merkittävä erottautumistekijä ja meidät tunnetaan tuotteiden ja palveluiden muotoilusta, jotka tukevat kaupunkilaisten hyvää elämää”, kuvailee Pakarinen.

“Peking on Helsingin ainoa virallinen ystävyyskaupunki ja suhteemme on tiivis. Designviikolle osallistuminen on sekä mahdollisuus tuoda esille osaamistamme että vahvistaa Helsingin kumppanuuksia ja näkyvyyttä Kiinassa.”

Tarkoitus on esitellä Helsingin muotoiluosaamista perinteisten näyttelyiden sijaan uudenlaisella konseptilla.

”Pekingiin rakentuu yhdessä Helsingin kaupungin, muotoilutoimijoiden, oppilaitosten, yritysten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa uudenlainen, vuorovaikutteinen tapahtumakokonaisuus”, kertoo markkinointipäällikkö Sanna Forsström, joka vastaa kokonaisuudesta Helsingin kaupungilla.

Ohjelman suunnittelusta vastaa Luovi Productions Oy, jonka tunnetuin tapahtuma on Helsinki Design Week.

”Staattisten näyttelyiden sijaan on tarkoitus luoda alustoja keskusteluille, työpajoille ja uutta esitteleville laboratorioille. Niiden välityksellä tuodaan esille Helsingin vahvuuksia muotoilukaupunkina”, painottaa Helsinki Design Weekin toimitusjohtaja Kari Korkman.

Osa ohjelmasta ja keskusteluista toteutetaan digitaalisissa tiloissa. Lisäksi Pekingiin on suunnitteilla eri puolille kaupunkia levittyviä satelliittitapahtumia. Tavoitteena on rakentaa tapahtumakonsepti, jota voidaan esitellä myös muilla Kiinan designviikoilla tulevina vuosina.

Ohjelma syntyy yhteistyöllä – haku auki kumppaneille

Helsinki on tuonut muotoiluosaamista vahvasti osaksi kaupungin kehittämistä jo usean vuoden ajan. Samalla Helsinki on profiloitunut kansainvälisesti edelläkävijäksi muotoilun hyödyntämisessä ja sen merkityksen laajentamisessa.

Pekingin designviikolla Helsinki haluaa kertoa muotoilutarinaansa kolmen pääteeman kautta. Hyvinvoinnin, kaupunkikehityksen ja opetusalan innovaatioiden kautta esitellään, kuinka muotoilulla tehdään helsinkiläisille parempaa arkea.

Kattavana teemana on maailman toimivimman kaupungin tekeminen toimivien verkostojen avulla. Myös festivaaliohjelma rakentuu yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Kaupunki avaakin tällä viikolla kumppanihaun, jolla etsitään ohjelmaideoita ja osallistujia designviikolle.

”Haemme nyt mukaan yhteistyökumppaneita, joilla on halua olla rakentamassa uudenlaista ohjelmakonseptia ja samalla kasvattaa kansainvälistä tunnettuuttaan”, kertoo Korkman.

”Emme tavoittele vain muotoilualan yrityksiä, vaan laajemmin opetusalan innovaatioihin, hyvinvointiin ja kaupunkikehitykseen linkittyviä kumppaneita. Osallistumisen kautta haluamme synnyttää uusia yhteistyön aihioita esimerkiksi korkeakoulujen ja oppilaitosten, kaupungin toimijoiden ja start-upien välillä”, painottaa Forsström.

