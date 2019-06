Helsinki-päivän vauva syntyi klo 2.18

Helsingin kaupunki on muistanut joka vuosi jo 54 vuoden ajan kaupungin syntymäpäivänä (12.6.) ensimmäiseksi aamuyöllä syntynyttä helsinkiläistä vauvaa.

Pormestari Jan Vapaavuori vieraili tänäaamuna Naistenklinikalla onnittelemassa Helsinki-päivän vauvaa.

Imane Kafin ja Mouad Abdelilahin perheeseen syntyi poikavauva klo 2.18. Reilut 3,5 kiloa painanut poika on perheen toinen lapsi.

Syntymänsä kunniaksi vauva sai kaupungilta Uusix-verstaiden käsityönä tekemän peiton. Lisäksi vanhemmat saivat kukkia ja onnittelukirjeen, jonka mukaan vauvaa odottaa 200 euron lahjashekki heti, kun hänet on kastettu tai merkitty väestörekisteriin.

Onnitteluperinne on jatkunut vuodesta 1965 lähtien.

