Helsinki-päivänä jaetaan yli 5000 annosta raparperipiirakkaa ja palkitaan ansioituneita helsinkiläisiä

Helsingin syntymäpäivänä 12. kesäkuuta kaupungin hoivakoteihin ja lukuisiin muihin kohteisiin jaetaan yli 5000 annosta Kaupungintalon ravintolan perinteisellä reseptillä leivottua raparperipiirakkaa. Helsinki-päivää juhlitaan myös Helsinki-päivän teoilla, jotka ilahduttavat ympäri kaupunkia kokoamatta väkijoukkoja yhteen. Päivän päätteeksi pormestari ja apulaispormestarit jakavat kultaiset Helsinki-mitalit ansioituneille helsinkiläisille sekä muita palkintoja ja tunnustuksia.

Helsinki-päivän pitkäikäisimpiin perinteisiin kuuluvat pormestarin aamukahvit, joissa helsinkiläisille on tarjottu kaupungin syntymäpäivän kunniaksi raparperipiirakkaa. Pormestarin aamukahveille Kaupungintaloon ei tänä vuonna päästä kokoontumaan, mutta perinteisellä reseptillä leivottua raparperipiirakkaa toimitetaan muun muassa kaupungin palvelukoteihin. Raparperipiirakka on vakiintunut kaupungin syntymäpäiväleivonnaiseksi, sillä kesäkuu on tyypillisesti hyvää raparperikautta ja kotimaista raparperia on silloin runsaasti tarjolla.



Yhteensä Helsinki-päivän raparperipiirakkaa jaetaan 5170 annosta kaikkien Palvelukeskus Helsingin avoinna olevien toimipisteiden sekä monien yksityisten hoivakotien asukkaille ja henkilökunnalle. Lisäksi piirakkaa toimitetaan koronarokotuspisteiden henkilökunnalle sekä lukuisiin muihin kohteisiin kuten Kehitysvammatuki ry:n toimijataloihin. Kokonaisuudessaan piirakkaa leivotaan noin 700 kiloa.

“Raparperipiirakka on hieno alkukesän herkku ja siitä on muotoutunut Helsingille ainutlaatuinen perinne. Tänä vuonna Helsinki-päivä osuu viikonlopulle. Jos juhlistaisimme Helsinki-päivää arkipäivänä, määrä olisi vieläkin suurempi”, kertoo Palvelukeskus Helsingin kehityspalvelut-yksikön johtaja Mikael Neuvonen.

Helsinki-päivän teot tutustuttavat muotoiluun ja elokuvahistoriaan



Päivää juhlistetaan myös kaupunkilaisten yleisöäänestyksellä valitsemilla Helsinki-päivän teoilla, jotka ilahduttavat ympäri kaupunkia kokoamatta väkijoukkoja yhteen. Päivän aikana pääsee esimerkiksi kulkemaan Helsingin historiallisten korttelikinojen jäljillä, katsomaan kaupunkia uusin silmin muotoilusuunnistuksen kautta, istuttamaan auringonkukkia, bongaamaan lintuja ja hyppimään kaupunginosasta toiseen Helsinki Hopping -ulkolautapelin avulla. Kaupungin digitaalisilla mainospinnoilla nähdään lasten Helsinki-aiheisista piirustuksista muodostuva taideteos. Lisäksi värikkäät kukkainstallaatiot valtaavat Senaatintorin, Tallinnanaukion ja Espan lavan.

Helsinki-päivän juhla suorana lähetyksenä kello 17.30 alkaen

Tänä vuonna ensimmäistä kertaa suorana lähetyksenä nähtävässä Helsinki-päivän juhlassa pormestari Jan Vapaavuori ja apulaispormestarit Pia Pakarinen, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki ja Sanna Vesikansa jakavat kultaiset Helsinki-mitalit kymmenelle ansioituneelle helsinkiläiselle. Helsinki-kanavalta välitettävässä tilaisuudessa jaetaan myös kaupungin tiede-, urheilu-, kulttuuri- ja taidepalkinnot sekä tutkimusapurahat.

Helsinki-päivänä muistetaan myös Helsinki-päivän vauvaa ja nimetään Stadin Kundi ja Friidu. Stadin Slangi ry toteuttaa Stadin Friidun ja Kundin julkistamisen pienimuotoisena kutsuvierastilaisuutena Musiikkitalon ulkoterassilla. Tilaisuus striimataan 12.6. klo 12 Stadin Slangin Facebook-kanavalla.