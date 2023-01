Helsinki panostaa ikäihmisten hyvinvoinnin parantamiseen – kulttuurikaveritoimintaa koordinoimaan HelsinkiMissio

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala selvitti vuoden 2022 aikana kulttuurikaveritoiminnan toimintamallin kehittämismahdollisuuksia osana vapaaehtoistoimintansa laajempaa uudistamista. Selvitystyön tuloksena kulttuurikaveritoiminnan koordinointi hankitaan vuoden 2023 alusta lähtienHelsinkiMissiolta, jolla on pitkä historia vapaaehtoistoiminnan tuottamisesta sekä runsaasti toiminnan kehittämiseen liittyvää asiantuntemusta ja mahdollisuuksia. Jatkossa kulttuurikaveritoiminta keskittyy ikääntyneisiin helsinkiläisiin.

”Ikääntyneiden toimintaedellytysten parantaminen on kaupungin eri toimialojen yhteinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopiste. Kulttuurikaveritoiminta tukee erityisesti ikäihmisten liikkeelle lähtemistä, ja pitkittyneen korona-ajan jälkeen sen elvyttämiselle on selkeä tarve. HelsinkiMissiolla on alan vahvana ja vakiintuneena toimijana parhaat mahdolliset resurssit kulttuurikaveritoiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Resursoimalla toiminnan volyymia on varmasti myös mahdollista kasvattaa”, sanoo kulttuurin edistämisen päällikkö Veikko Kunnas Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta.

”Uusi toimintamalli vähentää myös päällekkäistä toimintaa kaupungin ja HelsinkiMission osalta ja tarjoaa mahdollisuuden kehittää tulevaisuudessa uusia yhteistyön malleja”, hän lisää.

HelsinkiMissio lähtee innokkaana järjestämään kulttuurikaveritoimintaa kaupungin kumppanina.

”HelsinkiMissio on innoissaan tästä uudesta mahdollisuudesta. Tavoitteenamme on vakiinnuttaa kulttuurikaveritoiminta nopealla aikataululla pysyväksi toimintamuodoksi, joka tuo senioreiden elämään kaivattua vaihtelua, kohtaamisia ja kulttuurielämyksiä. Vuoden 2023 tavoitteena on toteuttaa 1 300 kulttuurikaverikeikkaa. Tässä auttaa pitkä kokemuksemme ammatillisesti ohjatun vapaaehtoistoiminnan koordinoinnissa”, toteaa HelsinkiMission toiminnanjohtaja Tuula Colliander.

Vapaaehtoisilla ja kulttuuritoimijoilla merkittävä rooli kaverityössä

Kaupunki on koordinoinut vapaaehtoisuuteen pohjautuvaa kulttuurikaveritoimintaa vuodesta 2013. Siinä vapaaehtoinen kulttuurikaveri lähtee ikäihmisen seuraksi tapahtumiin, joihin hänellä muuten olisi kynnys osallistua. Kulttuurikaveri voi toimia kaverina myös ryhmille tai viedä kulttuurielämyksiä esimerkiksi palvelukeskuksiin.

”Kulttuurikaveritoiminta ylläpitää myös vapaaehtoisen aktiivisuutta ja toimintakykyä. Samalla kulttuuripalvelujen saavutettavuus paranee. Toivomme, että kaveritoiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset samaten kuin kulttuuritoimijatkin jatkavat arvokasta työtään myös uuden toimijan kanssa”, Veikko Kunnas toteaa.

HelsinkiMissio toivoo, että toiminnassa jo mukana olleet kulttuurikaverit jatkavat kaveritoiminnan kehittämistä ja toteuttamista järjestön kanssa. “Kokoamme kulttuurikaverit yhteen ja tarjoamme lisäkoulutusta, virkistystä ja tukea. Näin he pääsevät mahdollisimman joustavasti jatkamaan arvokasta vapaaehtoistyötään”, Tuula Colliander sanoo.

Kaupunki osallistuu jatkossakin toiminnan suunnitteluun, seuraa kulttuurikaveritoiminnan toteuttamista ja kehittämistä sekä hallinnoi kulttuuritoimijoiden kanssa tehtyjä sitoumuksia. Hankinta toteutettiin käänteisenä kilpailutuksena, jossa valintaperusteena olivat ainoastaan laadulliset tekijät. HelsinkiMission kanssa on tehty sopimus neljäksi vuodeksi.