Helsinki Photo Festival – Helsingistä valokuvauksen pohjoinen pääkaupunki

Teurastamon alueella 5.7. avautuva Helsinki Photo Festival tarjoaa monipuolista ohjelmaa, joka tukee nykyaikaista valokuvataidetta ja urbaaneja näyttelyitä. Festivaalin ohjelmaan sisältyy Artist talk -tilaisuuksia, työpajoja, seminaareja, valokuvauskävelyitä ja innovatiivisia valokuvarakennelmia. Teurastamon lisäksi tapahtumia on muun muassa Hermannin puistossa, Kalasatamanpuistossa, Sörnäistenlaiturilla ja Suvilahdessa. Festivaali jatkuu 15.8. saakka.

Festivaalin avajaiset ovat 5.7.2018 klo 19–20 Teurastamon uudessa näyttelytilassa Galleria Futurassa, jossa ranskalainen valokuvaaja Lorenzö avaa näyttelynsä “Without anything, but this”. Näyttelyn päämäärä on korostaa empatian puutetta turvapaikanhakijoita kohtaan Suomessa otetuilla kuvilla, jotka käsittelevät maailmanlaajuista ongelmaa.

Galleria Futurassa on yksittäis- ja ryhmänäyttelyitä. Galleriaan pääsee ravintola Kellohallin kautta, jossa on pop-up-galleriatapahtumia. Flavour Studion tiloissa pidetään työpajoja, luentoja ja Artist talk -tapahtumia.

Pohjoismaalaisten ja kansainvälisten valokuvaajien uusia teoksia on valittu Helsinki Photo Festivaalin ensimmäisen kansainvälisen avoimen teoshaun “From Helsinki with love” kautta. Festivaalin ‘’Rakkaus’’-teeman mukaan esitetään kuvia monista valokuvauksen lajityypeistä, lähestymistavoista ja tyyleistä. Teokset korostavat kunnianhimoisuutta, innovatiivisuutta ja nykyaikaa valokuvauksessa.

Valokuvainstallaatioita puistoissa ja satama-alueilla

Festivaali toimii monien kesätapahtumien, musiikki- ja ruokafestivaalien ja muiden kulttuuritapahtumien taustalla. The Nordic VIllage, festivaalin keskipiste, sijaitsee Teurastamon pihalla ja Hermannin Puistossa.

The Nordic Village tulee esittelemään valokuvainstallaatioita, joita voi käyttää joko julkisissa tiloissa tai gallerioissa. Installaatiot ovat toiminnallisia suurikokoisia pysty- ja vaakakuvia. Näitä rakennelmia pystytetään myös lukuisiin puistoihin ja Kalasataman satama-alueille. Niiden avulla voi kokea nykyaikaista valokuvausta uusin tavoin päivisin ja öisin. Rakennelmat on suunniteltu yhteistyössä Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kanssa.

Kaikissa näyttelyissä on esillä ainutlaatuisia teoksia, joita ei ole ennen nähty Suomessa.Teoksia on valinnut joukko valokuvaajia eri maista.

Kuuden viikonaikana on mahdollista nähdä uusia teoksia yli 30 taiteilijalta, joihin kuuluvat muun muassa Kalle Kataila (FI), Klaus Vedfelt (DK), Sami Mannerheimo (FI), Simon Dokkedal ja Anders Giversen (DK), Ómar Sverrisson (IS), Kemê (ES), Nathalie Daoust (CA), Lorenzö (FR), Matti Palliomäki (FI), Jean-Marie Babonneau (FR), Åsne Eldøy (NO) ja Will Vickers (SE).

Festivaaleilla järjestetään myös kansainvälisesti kehuttuja Cahute-työpajoja ja potrettisessioita. Ainutlaatuiset potretit luodaan ekologisella kahvi-, C-vitamiini- ja pesusoodasekoituksella baryta-paperille.

Helsinki Photo Festival laajentaa toimintaansa myös muihin kulttuuritapahtumiin kuten Elephantasy (7.7.) ja Kilombo Afrojazz Festival (15.7.) Alppipuistossa, jonne pystytetään pop-up-gallerioita ja valokuvainstalaatioita.

Opiskelijoiden taideprojekti haluaa purkaa kielimuureja

Helsinki Photo Festivalilla on ilo esitellä Inside Out -taideprojekti Helsingin kaduilla ja Pietarsaaressa, Pohjanmaalla. Projektin nimi on ”Emme eroa toisistamme, olemme kaikki suomalaisia!’’. Sen päämääränä on rikkoa välillämme olevia kielimuureja potrettivalokuvauksen avulla ja tavoittaa kaikkia suomalaisia äidinkielestä riippumatta.

Projektin ovat toteuttaneet valokuva-alan opiskelijat Ammattikorkeakoulu Novialta Pietarsaaresta ja Stadin Ammattiopistosta Helsingistä. Kuvat ovat esillä Jaakon päivillä Pietarsaaressa 23.–25.7. Kävelykadulla (Kanavapuistikolla) ja Teurastamon pihalla Helsingissä 23.7.–15.8.

Näyttelyiden, työpajojen, seminaarien ja avajaistapahtumien päivämäärät ja tarkat sijainnit julkaistaan Helsinki Photo Festival -verkkosivuilla www.helsinkiphotofestival.com.

Milloin: 5.7.-15.8.2018

Näyttelyt sisätiloissa: Galleria Futura (Sisäänkäynti Kellohallin kautta)

Näyttelyt ulkona: Teurastamon Piha, Hermanninpuisto, Kalasatamanpuisto,Sörnäistenlaituri ja Suvilahti

Avajaiset: Torstai 5.7. klo.19:00–20:00 Kellohalli, Galleria Futura ja Teurastamon Piha