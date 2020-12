Helsinki Polytopes yhdistää nuoret säveltäjät ja arkkitehdit Musica nova -festivaalilla

Musica nova Helsinki -festivaalin ohjelma täydentyy Helsinki Polytopes -teossarjalla, lukuisilla kantaesityksillä sekä Hietsu is Happening -tapahtumalla. Suomen suurinta nykymusiikkifestivaalia juhlitaan 2.–10.2.2021.

Musica nova Helsinki -festivaalin keskeisiin teossarjoihin lukeutuu Helsinki Polytopes, joka tuo yhteen nuoria säveltäjiä ja arkkitehteja luomaan uusia teoksia. Musica novan, Korvat auki -yhdistyksen ja New Academy -arkkitehtuurikoulutusohjelman toteuttamaa projektia mentoroi festivaalin taiteellisen ilmeenkin suunnitellut arkkitehti Tuomas Toivonen.

Osin maksuttomia Helsinki Polytopes -installaatioita kuullaan yllättävissä paikoissa. Antti Tolvin sekä Antti Auvisen ja Kristian Äijön muodostaman Seam-kokoonpanon teos view vie kokijat toiseen todellisuuteen Vapaan Taiteen Tilassa. Tuuli Kanervan, Teemu Mastovaaran ja Leo Lindroosin akustinen ääniteos MACHINA EX NATURAE syntyy Keskuspuistoon Metsämäen sillan alle. Siiri Hännisen ja Tara Valkosen intiimi Room 227 on koettavissa helsinkiläisessä autotallissa ennakkoon varatuilla vuoroilla vain kaksi ihmistä kerrallaan.

Joka toinen vuosi järjestettävän Musica nova Helsingin ohjelmassa kuullaan runsaasti vuoden 2021 residenssisäveltäjien Lisa Streichin ja Simon Steen-Andersenin sekä festivaalin Polytopia-teeman innoittajana toimivan säveltäjä, arkkitehti ja matemaatikko Iannis Xenakisin musiikkia. Radion sinfoniaorkesteri esittää festivaalin päätöskonsertissa Xenakisin teoksen Voile sekä Streichin teoksen Augenlider. Musiikkitalossa kuullaan myös Roope Mäenpään Jamais vu -tilausteoksen kantaesitys sekä Maija Hynnisen tuore konsertto Incandescense.

Festivaalin avajaiskonsertissa Taideyliopiston Sibelius-Akatemian NYKY Ensemble tarttuu Liza Limin ekologisiin kysymyksiin pureutuvaan teokseen Extinction Events & Dawn Chorus. Limin kiivaana sykkivää sävellystä on ylistetty yhdeksi tämän ajan mestariteoksista. Australialaissäveltäjän musiikkia kuullaan myös aiemmin julkistetussa Zagros Ensemblen Focus on Liza Lim -konsertissa.

Uusinta Ensemblen Ilmakannel-konsertissa Musiikkitalossa kuullaan lisäksikaksi muuta kantaesitystä, kun Lisa Streichin ASCHEn ja Simon Steen-Andersenin Amid-teoksen ohella esitetään Mioko Yokoyaman uusi tilausteos sekä Benjamin Schweitzerin Ilmakantele, joka on kirjoitettu Veli Kujalalle ja Uusinta Ensemblelle. Taideyliopiston Sibelius-Akatemian musiikkiteknologian koulutusohjelma esittää Xenakisin teoksen La Légende d’Eer sekä Libero Mureddun tohtorikonsertin Joy Against the Machine.

Jo 18. kertaa järjestettävä Hietsu is Happening täyttää puolestaan osana Musica novaa Hietsun paviljongin omalakisella musiikkiohjelmistolla, jonka kuraattoreina toimivat Mikko Innanen, Antti Lötjönen ja Petri Kumela. Tapahtumassa on luvassa muun muassa improvisaatiota sekä spontaania runoa ja proosaa, kun saksofonisti Mikko Innanen saavieraikseen kirjailija Juha Raution ja laulaja Selma Savolaisen. Kantaesityksensä Hietsussa saa Lauri Supposen Trumba Marina, renesanssin Marian ilmestys -aiheisista maalauksista inspiroituva konsertti-installaatio kitaralle, kontrabassolle ja live-elektroniikalle.

Musica novan aiemmin julkistettuihin konsertteihin kuuluvat muun muassa Kaija Saariahon varhaisen näyttämöteoksen Study for Lifen sisältävä kantaesitys Between, Eugene Birmanin yhteiskunnallisesti virittynyt kuoroteos State of the Union sekä kinokonsertti South yhteistyössä DocPointin ja Savoy-teatterin kanssa. Lisätiedot ja lippuinfot tähän asti julkistetuista konserteista löytyvät osoitteesta musicanova.fi.

Kaikki festivaalin konsertit suunnitellaan ajantasaiset yleisörajoitukset ja muut turvajärjestelyt huomioiden, muutokset mahdollisia. Osa ohjelmasta on koettavissa myös radion ja television välityksellä. Festivaalin viimeiset konsertit julkistetaan tammikuussa 2021.

Festivaalin pääjärjestäjinä toimivat Helsingin juhlaviikot, Helsingin kaupunginorkesteri, Tapiola Sinfonietta, Suomen kansallisooppera ja -baletti, Yleisradio (Radion sinfoniaorkesteri) ja Suomen Säveltäjät.