Helsinki Research Forum: Pääkaupunkiseudun toimistotilojen vajaakäyttö kasvussa

Helsinki Research Forum on julkaissut arvionsa pääkaupunkiseudun keskeisten toimistoalueiden vajaakäyttöasteista. Toimistoalueilla oli kesäkuun 2023 lopussa noin 560 000 neliömetriä tyhjillään, eli noin 37 000 neliötä enemmän kuin edellisen kvartaalin lopussa. Keskimääräinen vajaakäyttöaste oli 13,3 prosenttia, jossa on noin 0,8 prosenttiyksikön verran nousua edellisen kvartaalin loppuun verrattuna. Tilakanta kvartaalin lopussa oli noin 4,2 miljoonaa neliömetriä.

Vajaakäyttöaste nousi lähes kaikilla alueilla. Merkittävin muutos tapahtui Kalasatamassa, jossa vajaakäyttöaste kasvoi 2,7 prosenttiyksikköä yksittäisen lähes 5000 neliömetrin tilan vapauduttua vuokralaiselta. Runsaasti tiloja tyhjeni myös Pitäjänmäessä, jossa vajaakäyttöaste kasvoi 1,9 prosenttiyksikköä. Alueella vapautui useita 1000-2000 neliömetrin tiloja.

Vuokraustoiminnan valopilkku oli Sörnäinen, jossa vajaakäyttöaste laski merkittävästi. Kvartaalin aikana alueella tapahtui muutamia merkittäviä, yli 1000 neliömetrin vuokrauksia.

Tarkastelun piirissä oleva tilakanta supistui noin 3 000 neliömetriä. Pasilassa merkittävä kohde meni peruskorjaukseen, ja yksi merkittävä laajennushanke valmistui. Pitäjänmäellä yksi kohde poistui tilakannasta käyttötarkoituksen muutoksen seurauksena.

Research Forum on vuoden 2023 toisessa kvartaalissa ottanut tarkasteluun myös Tikkurilan alueen toimistomarkkinan. Tikkurilan toimistojen vajaakäyttöasteet löytyvät kohdekohtaisesta tietokannasta, mutta aluetason tietoja ei ole yhdistetty tämän tiedotteen koontitaulukkoon. Aluetasolla tiedot eivät anna todellista kuvaa Tikkurilan toimistomarkkinasta, sillä Tikkurilassa on paljon valtion- ja kunnallishallinnon virastotaloja ja yhden käyttäjän pääkonttorikiinteistöjä, joiden vajaakäyttöaste on huomattavan alhainen. Tikkurilan vuokrattava toimistokanta oli noin 109 000 neliömetriä ja vajaakäyttöaste noin 1,1 %.

Helsinki Research Forumin tuottama tieto julkaistaan osamarkkinatasolla Raklin verkkosivuilla. Heinäkuun päivityksen yhteydessä Helsinki Research Forumin aiempien tutkimusten tuloksia päivitettiin sekä vajaakäyttö- että tilakantatietojen osalta. Tiedot on päivitetty kohdekohtaiseen tietokantaan, joka toimitetaan pyydettäessä. Tiedustelut sähköpostilla osoitteeseen miika.kotaniemi(at)rakli.fi.

Helsinki Research Forum on kiinteistöalan asiantuntijayritysten tutkimusfoorumi, jonka tavoitteena on parantaa Helsingin toimistomarkkinoista julkaistavan tiedon laatua ja läpinäkyvyyttä. Yhteistyössä ovat mukana tällä hetkellä CBRE, JLL, Cushman & Wakefield, Colliers, Reagle ja KTI Kiinteistötieto. Rakli toimii Research Forumin kumppanina ja tarjoaa tekniset puitteet toiminnalle.