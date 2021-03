Helsinki saa taas kesäterassinsa – tällä kertaa Kasarmitorille

Helsinki on liittynyt mukaan Euroopan komission Green City Accord -aloitteeseen 10.3.2021 16:46:15 EET | Tiedote

Green City Accord (GCA) on Euroopan komission aloite, jonka tavoite on parantaa ja edistää kaupunkien ympäristön terveellisyyttä EU:n alueella. GCA:n visiona on terveempi, puhtaampi ja vihreämpi kaupunki, jossa kaupunkilaisilla on ympäristön osalta turvallista asua ja työskennellä ja jossa ympäristö edistää kaupunkilaisten terveyttä ja hyvinvointia.