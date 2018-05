Helsinki Startup Day – maailman yhteisöllisimmän startup-ekosysteemin uusin tapahtuma

Helsingin startup-kenttä on Startup Genomen selvityksen mukaan maailman yhteisöllisin. Tänä kesänä kasvuyritysyhteisö saa uuden tapahtuman, kaikille avoimen Helsinki Startup Dayn, joka järjestetään Helsingin kaupungintalolla 29. toukokuuta. Tapahtuman toteuttaa kaupungin yrityspalvelu NewCo Helsinki yhteistyössä Finnish Business Angel Networkin (FiBAN) kanssa. Muut kumppanit ovat xEdu, Start North ja Talsinki-projekti. Runsasohjelmaisen tapahtuman ilmoittautumisaika jatkuu 22. toukokuuta asti, ja osallistujia on tällä hetkellä jo yli 500.

Ensimmäistä kertaa järjestettävä Helsinki Startup Day on pääsymaksuton tapahtuma, joka tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua startup-yrittäjien kanssa ja tavata muun muassa sijoittajia ja kiihdyttämöjen väkeä. Mukana on avaintoimijoita myös Pohjoismaista ja Baltiasta. Tilaisuus on englanninkielinen.



Päivä sisältää pitchaavia startupeja, työpajoja, kohtaamispaikkoja ja erilaisia esittelyjä. Työpajaosuudessa vetäjänä toimii muun muassa Superangel.io:n Marek Kiisa, joka on yksi Viron tunnetuimmista bisnesenkeleistä.



”Tuoreen selvityksen mukaan Helsingin startup-kenttä näyttää jo nyt yhteisöllisyydellään mallia koko maailmalle. Tavoitteenamme on olla Euroopan kiehtovimpia sijaintipaikkoja uutta luovalle startup-toiminnalle ja olemme tässä jo hyvällä tiellä. Helsinki Startup Day tarjoaa startupeille ja kasvuyrittäjyydestä kiinnostuneille loistavan tilaisuuden inspiroitua, verkostoitua ja saada tietoa”, pormestari Jan Vapaavuori sanoo.



Kaupungin yrityspalvelut-yksikkö NewCo Helsingin päällikkö Tommo Koivusalo uskoo uudelle tapahtumalle olevan tilausta.

”Ohjelmaltaan huippukiinnostava, mutta kynnykseltään matala ja pääsymaksuton tapahtuma tarjoaa eri vaiheissa oleville yrittäjille tai yrittäjyyttä suunnitteleville erinomaisen näköalapaikan kasvuyrittäjyyteen. Samalla tilaisuus toimii kuin lämmittelijänä vuosi vuodelta kasvaneelle Arctic15-tapahtumalle, joka kokoaa sijoittajia ja startup-yrittäjiä Kaapelitehtaalle 30.–31. toukokuuta”, Koivusalo kertoo.

Pohjoismaiden johtava pitchaus-tapahtuma osana ohjelmaa

Helsinki Startup Dayn yhteydessä järjestetään FiBANin Pitch Finland -tapahtuma nimellä Pitch Helsinki.

Pitch Finland on Pohjoismaiden johtava, säännöllisesti järjestettävä potentiaalisia kasvajia sijoittajille esittelevä pitchaus-tapahtuma, jossa esiraadin valitsemat startupit esittäytyvät noin sadalle enkelisijoittajille tavoitteenaan löytää heistä uusia rahoittajia. Tilaisuus on nyt poikkeuksellisesti avoin yleisölle tarjoten mahdollisuuden oppia ja nauttia muiden pitcheistä.

Ennen FiBANin pitchaus-osuutta pormestari Jan Vapaavuori esittää tervehdyksensä, jonka jälkeen puhuu amerikkalainen sijoittaja ja mentori Elisabeth Fullerton.





Live-striimaus

Helsinki Startup Day -tapahtumaa voi seurata myös striimin kautta osoitteessa www.helsinkikanava.fi.

Rekisteröityminen

Helsinki Startup Day: ohjelma ja rekisteröityminen



Helsinki Startup Day -järjestäjät

NewCo Helsinki

Helsingin kaupunginkansliaan kuuluvan NewCo Helsingin missiona on kasvattaa menestyvien yritysten ja yrittäjien määrää Helsingin alueella tarjoamalla palveluita, jotka tukevat niin alkuvaiheen kuin kasvuvaiheen yrittäjiä.

www.newcohelsinki.fi

FiBAN

Kansallinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tavoitteena on parantaa yksityishenkilöiden mahdollisuuksia sijoittaa potentiaalisiin listautumattomiin kasvuyrityksiin. Verkosto on yksi suurimmista ja aktiivisimmista enkelisijoittajaverkostoista Euroopassa yli 650 vahvistetulla sijoittajajäsenellään ja 100 vuosittaisella tapahtumalla.

www.fiban.org

xEdu

Euroopan johtava yrityskiihdyttämö koulutusalan yrityksille, jotka luovat muuntautuvia oppimisratkaisuja pedagogisella vaikutuksella. xEdu luo ainutlaatuisen ekosysteemin, joka rakentuu yrityksistä, kouluista, sijoittajista ja suuryrityksistä.

www.xedu.co



Start North

Nuorten toteuttama verkosto ja oppimisen ja innovoinnin alusta, joka auttaa luomaan yksilöllisiä koulutus- ja työelämäpolkuja ketterästi ja tehokkaasti.

www.startnorth.com

Talsinki-hanke

Talsinki Central Baltic Interreg -hankkeen tavoitteena on luoda yhteistyötä Tallinnan ja Helsingin välille pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseksi.

The Talsinki Project



Medialle

Elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva on haastateltavissa tilaisuuden aikana 29.5. kello 14–15 ja NewCo Helsingin päällikkö Tommo Koivusalo kello 13–18.

Median edustajia pyydetään ilmoittautumaan 28. toukokuuta mennessä:

viestintäkoordinaattori Laura Itävaara, kaupunginkanslia, puh. 050 547 5706,

s-posti: laura.itavaara@hel.fi