Helsinki takaa kaikille helsinkiläisille peruskoulun päättäville nuorille opiskelupaikan - vuoden 2018 yhteishaussa yhteensä yli 6100 aloituspaikkaa Helsingin lukioihin ja ammatilliseen koulutukseen

Helsingin kaupunki on sitoutunut toteuttamaan koulutustakuuta, joka takaa kaikille ikäluokan nuorille peruskoulun jälkeisen opiskelupaikan. Helsingin kaupungin strateginen linjaus on, että peruskoulunsa 2018 päättävistä helsinkiläisestä vähintään 60%:lle taataan opiskelupaikka lukiokoulutuksessa ja 40%:lle ammatillisessa koulutuksessa. Vuonna 2018 helsinkiläisiä 15-vuotiaita on noin 4700. Tänään kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti, että vuoden 2018 yhteishaun aloituspaikkoja on yhteensä yli 6100 Helsingin lukioihin ja ammatilliseen.

Vuoden 2018 yhteishakuajat: Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishakuaika 20.2. -13.3.2018. Perusopetuksen jälkeisten valmistavien koulutusten hakuaika 22.5.–24.7.2018. Lukiokoulutuksen paikat Jaosto päätti, että suomenkielisessä lukiokoulutuksessa on turvattava aloituspaikka Helsingissä sijaitsevissa suomen- ja vieraskielisissä lukioissa ainakin 2 804 helsinkiläiselle nuorelle. Lisäksi on varauduttava tarjoamaan osa lukiopaikoista Helsingin ulkopuolelta tuleville hakijoille, joita on ollut keskimäärin 25 % lukiokoulutuksen aloittaneista. Ruotsinkielisien lukioiden osalta ruotsinkielinen jaosto päätti jo aiemmin (28.11.2017) 403 aloituspaikasta. Ammatillisen koulutuksen paikat Ammatillisen koulutuksen osalta jaosto päätti, että Stadin ammattiopistoon varataan 3298 aloituspaikkaa. Esitetyt aloituspaikat sisältävät ammatillisten perustutkintojen ja ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen järjestämiseen kohdennettavat aloituspaikat. Stadin ammattiopisto varaa yhteishaun aloituspaikat peruskoulunsa keväällä 2018 päättäville ja ilman tutkintoa oleville helsinkiläisille nuorille. Yhteishaku säilyy, mutta jatkossa ammatilliseen haetaan myös jatkuvalla haulla Valtakunnallinen yhteishaku säilyy jatkossakin perusopetuksen päättäneiden sekä ilman tutkintoa olevien päähakeutumisväylänä. Ammatillisen reformin ansiosta alkaa myös jatkuva haku. Jatkuvien hakujen kautta hakija voi hakea koulutukseen ja aloittaa opintonsa joustavasti ympäri vuoden. Jatkuvilla hauilla Stadin ammattiopisto pystyy tehokkaasti vastaamaan Helsingin seudun nopeasti muuttuviin koulutus- ja osaamistarpeisiin. Lisäksi 1.8.2018 alkaen kapea-alaisia tutkintoja uudistetaan niin että ne ovat nykyistä laaja-alaisempia tutkintoja ja vastaavat näin paremmin työelämän tarpeisiin. Uudet tutkinnot tarjoavat opiskelijoille monipuolisesti erilaisia mahdollisuuksia suunnata omaa osaamistaan työelämän tarpeiden ja oman mielenkiinnon mukaan. Uusia perustutkintoja ovat muun muassa leipomoalan ammattitutkinto (korvaa kolme aiempaa tutkinto: kondiittorin, leipurin ja leipomoteollisuuden ammattitutkinto), hius- ja kauneusalan perustutkinto (korvaa kaksi aiempaa tutkintoa) ja media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöstiedote: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutuslautakunnan-suomenkielinen-jaosto-paatostiedotteet

