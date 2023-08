Helsinki toivoo nuorille turvallisia illanviettoja

Syksyllä koulujen alettua, eri puolilta pääkaupunkiseutua tulevat nuoret kokoontuvat suurina joukkoina Helsingin puistoihin. Puistobileet on kasvava ilmiö, joka kestää noin 6–10 viikkoa eli elo-lokakuun ajan joka perjantai. Puistot keräävät yhteensä satoja, joskus jopa tuhansia nuoria. Suuren väkimäärän vuoksi puistobileissä on ollut useita läheltä piti -tilanteita. Poliisi on joutunut yhä kasvavassa määrin purkamaan joukkokokoontumisia, jotta vaaratilanteilta ja vahingoilta on vältytty. Näin suuren ihmismäärän kokoontuminen yhteen paikkaan on tuonut mukanaan varkauksia, väkivaltaa ja laittomien päihteiden käyttöä.

“Nuorten yhteen paikkaan kokoontumiset ovat ikävä kyllä kasvaneet massatapahtumiksi ja tunnistamme, että ne voivat helposti muuttua turvattomiksi. Poliisi on joutunut puuttumaan näihin kokoontumisiin rikosten ennalta estämiseksi sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. Useampana iltana kokoontumisia on jouduttu poliisin toimesta purkamaan, koska järjestystä on ollut haastavaa ylläpitää iltojen pimetessä ja häiriöiden lisääntyessä. Kannustamme yhdessä Helsingin nuorisopalveluiden kanssa nuoria viettämään aikaa pienemmissä ja tutuissa porukoissa sekä turvautumaan aikuisiin, kun olo tuntuu turvattomalta." sanovat Helsingin poliisilaitoksen ennalta estävän toiminnon komisario Katja Nissinen ja ylikonstaapeli Leea Virkkunen.

Helsingin kaupunki parantaa nuorten suosimien puistojen viihtyisyyttä muun muassa parantamalla niiden valaistusta. Lisäksi Helsingin kaupungin nuorisopalvelut yhteistyössä järjestöjen ja ennalta estävän poliisin kanssa jalkautuu entistä enemmän tulevan syksyn puistobileisiin.



“Meillä on nuorten suurista puistobileistä ristiriitainen olo, sillä haluamme ja toivomme, että nuoret viettävät vapaa-aikaa yhdessä. Se on tärkeä osa nuoruutta ja kasvamista aikuiseksi. Tämänhetkiset valtavat kokoontumiset yhteen paikkaan ovat kuitenkin nuorille jo turvattomia ja jopa vaarallisia. Meistä kaikki nuoret eivät ole turvassa”, sanoo Helsingin nuorisoasiainjohtaja Mikko Vatka.