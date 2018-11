Helsinki tuo yhteen kansainväliset startup-ekosysteemin vaikuttajat kesäkuussa 2019

Helsinki on ensi vuoden kesäkuussa eurooppalaisen innovatiivisen teknologiayrittäjyyden keskiössä ja kaupungin asema globaalissa startup-ekosysteemissä vahvistuu, kun kolme suurta sijoittaja- ja startup-tapahtumaa järjestetään kaupungissa 3.–6. kesäkuuta 2019. Tapahtumiin odotetaan tuhansia startup-kentän toimijoita ja yli 600:aa kansainvälistä sijoittajaa.

Tapahtumien järjestäjinä toimivat NewCo Helsinki, Finnish Business Angels Network (FiBAN) ja startup-businesskonferenssi Arctic15. Tavoitteena on sijoittajien, startup-yritysten ja muun yleisön yhteensaattaminen.

EBAN Helsinki 2019 on European Business Angels Networkin (EBAN) konferenssi, ja Euroopan suurin tapahtuma bisnesenkeleille. Se pidetään vuosittain eri maissa. Helsingin tapahtuma tarjoaa kansainvälisille bisnesenkeleille parhaita mahdollisia verkostoitumismahdollisuuksia sekä koulutuksia enkelisijoittamisen ajankohtaisista teemoista.

EBAN Helsinki -konferenssi järjestetään 3.–4. kesäkuuta 2019 ja se jatkuu 5.–6. kesäkuuta 2019 Arctic15 -kasvuyritystapahtuman muodossa. Arctic15:ssa sijoittajat tapaavat Pohjoismaiden ja Baltian lupaavimpia startup-yrityksiä.

Arctic15 on vuotuinen startup-businesskonferenssi, joka keskittyy verkostoitumiseen ja tapaamisiin kansainvälisten startup-yritysten, sijoittajien ja suuryritysten edustajien välillä. Tapahtuma tuo Helsinkiin vuosittain 2 000 osallistujaa 50:stä eri maasta. Tapahtuman 15 teemaa kattavat erilaisia Pohjoismaiden ja Baltian startup-ekosysteemille merkittäviä teollisuuden aloja, teknologioita ja aiheita, kuten Fintech, SaaS, terveysteknologia ja tekoäly. Lupaavimmat Pohjoismaiden ja Baltian startup-yritykset kilpailevat myös sijoituksesta kansainvälisten enkelisijoittajien sijoitusohjelmassa, joka järjestetään yhteistyössä FiBANin kanssa.

NewCo Helsinki, osana Helsingin kaupunkia, järjestää yhdessä merkittävien yhteistyökumppaneidensa kanssa kaikille avoimen Helsinki Startup Day -tapahtuman 4. kesäkuuta 2019. Tapahtuma perehdyttää Helsingin vahvuuksiin startup- ja teknologia-alojen keskuksena ja kerää yhteen paikalliset ekosysteemin toimijat. Vuonna 2018 tapahtumaan ilmoittautui noin tuhat startup-kentän vaikuttajaa. Tapahtuman tavoitteena on vahvistaa paikallista startup-yhteisöä sekä luoda kansainvälisiä suhteita yhdistämällä startup-yrittäjät palveluntarjoajiin.

FiBAN

Finnish Business Angels Network (FiBAN) on suomalainen, voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tavoitteena on edistää yksityishenkilöiden sijoittamista listaamattomiin kasvuyrityksiin. Suomen bisnesenkeliverkoston toiminnan tarkoituksena on kasvattaa ja kehittää yksityisten sijoittajien ammattikuntaa. FiBAN on yksi Euroopan suurimmista ja aktiivisimmista bisnesenkeliverkostoista, johon kuuluu yli 650 hyväksyttyä sijoittajajäsentä. FiBAN kuuluu Euroopan yksityissijoittajien verkostoon European Business Angels Network (EBAN), joka on valinnut FiBANin vuoden parhaaksi bisnesenkeliverkostoksi vuosina 2012 ja 2014. FiBANille myönnettiin Tasavallan Presidentin kansainvälistymispalkinto vuonna 2017.

www.fiban.org

Arctic15

Arctic15 on tehokas vuosittainen verkostoitumiseen ja sijoituksiin keskittyvä startup-tapahtuma. Kaksipäiväinen tapahtuma tuo yhteen startup-yrityksiä, sijoittajia, suuryritysten edustajia ja mediaa 50 maasta. Tapahtuma tuo esiin lupaavimmat startup-yritykset Pohjoismaista ja Baltiasta, ja ne kilpailevat kansainvälisestä enkelisijoituksesta. Tapahtuman järjestää ArcticStartup.

www.arctic15.com

NewCo Helsinki

NewCo Helsinki osana Helsingin kaupunkia tarjoaa palveluita aloitteleville yrityksille ja startupeille sekä auttaa niiden liikeidean kehittämisessä ja kansainvälistymisessä. Toiminnan tavoitteena on tukea Helsingin alueen paikallista startup-ekosysteemiä ja sen kansainvälistä menestystä. NewCo Helsinki tuottaa yhdessä paikallisten kumppaneidensa kanssa vuosittain yli kaksisataa tapahtumaa edistääkseen yritysten liiketoimintaa eri vaiheissa.

www.newcohelsinki.fi