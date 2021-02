Helsinki-Turku nopean junayhteyden ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta täydennyspyyntö Väylävirastolle (Uusimaa, Varsinais-Suomi)

Ympäristövaikutusten arviointiselostusta eli YVA-selostusta on täydennettävä etenkin hankkeen luontovaikutusten arvioinnin ja Natura-arviointien osalta. Muut täydennystarpeet liittyvät mm. meluvaikutuksiin, luonnontilaisiin pienvesiin kohdistuviin vaikutuksiin sekä kaksoisraiteen puolisuustarkasteluun Varsinais-Suomessa.

Uudenmaan ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) ovat tarkastaneet Väyläviraston Helsinki-Turku nopean junayhteyden hanketta koskevan ympäristövaikutusten YVA-selostuksen ja todenneet sen puutteelliseksi. YVA-selostusta on täydennettävä ennen kuin yhteysviranomaisena toimiva Uudenmaan ELY-keskus voi antaa siitä perustellun päätelmän. YVA-selostuksen täydennys on YVA-lain 24 §:n mukainen menettely, jota sovelletaan tilanteessa, jossa arviointiselostus on puutteellinen niin olennaisella tavalla, ettei yhteysviranomaisen ole mahdollista tehdä sen pohjalta perusteltua päätelmäänsä. Olennaiset puutteet on kuvattu täydennyspyynnössä.

Täydennyspyynnön kriittisin osa-alue liittyy hankkeen luontovaikutuksiin, jotka ovat merkittävän haitallisia sekä alue- että lajisuojelun näkökulmasta. Varsinais-Suomessa merkittäviä ovat esimerkiksi hankkeen vaikutukset Kiskonjoen latvavedet -Natura 2000-alueeseen ja Uudellamaalla liito-oraviin ja Nuuksion Natura 2000 -alueeseen. Hankkeen YVA- ja Natura-menettelyt on yhdistetty, joten Natura-arvioinnit ja niiden täydennystarpeet käsitellään osana YVA-selostusta. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tarkoituksena on myös vähentää hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia.

Hankkeen meluvaikutukset tulee arvioida lähtökohtaisesti ilman meluntorjuntaa, kuten muutkin vaikutukset, ja kuvata meluntorjunnan vaikutukset erikseen. Pintavesivaikutusten osalta on keskeistä esittää arvio hankealueen pienvesien luonnontilaisuudesta. Myös radan läheisyydessä olevaan kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten ja ilmastovaikutusten arviointiin sekä kaksoisraiteen puolisuustarkasteluun liittyy täydennystarpeita.



Merkittävät vaikutukset tarpeen arvioida ja kuvata riittävällä tavalla

YVA-menettelyssä hankkeen vaikutukset arvioidaan suunnittelun yhteydessä ennen päätöksentekoa, jolloin voidaan vaikuttaa tuleviin ratkaisuihin. YVA-selostuksen täydentäminen on Väyläviraston etu sillä hankkeen laajuuden vuoksi merkittävät vaikutukset on erittäin tärkeä arvioida kokonaisuutena YVA-vaiheessa. Täydentäminen palvelee myös laajasti ihmisten tiedonsaantia ja mahdollisuutta ymmärtää hankkeen vaikutuksia. YVA-selostuksen riittävyydellä ja laadulla on yhteyksiä hankkeen toteutuskelpoisuuteen ja myös EU-tasolle, liittyen esimerkiksi Natura-alueen mahdolliseen heikennykseen ja siitä aiheutuviin menettelytapoihin sekä mahdollisesti myös EU-tuen saantimahdollisuuksiin. ELY-keskukset ovat tehneet YVA-menettelyn aikana aktiivista yhteistyötä Väyläviraston kansa ja esittäneet valtaosan täydennystarpeista jo aiemmissa kannanotoissaan.