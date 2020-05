Helsinki työllistää runsaasti nuoria kesätyökaudella

Helsinki-apu lapsiperheille tiivistää yhteistyötä kaupungin, seurakuntien ja järjestöjen kanssa 7.5.2020 17:00:32 EEST | Tiedote

Korona-rajoitusten on huomattu kiristäneen sekä parisuhteita että lasten ja vanhempien välisiä suhteita. Lasten ja nuorten elämässä on ollut kevään aikana myös vähemmän turvallisia aikuisia läsnä eivätkä lapset ja nuoret ole voineet viettää aikaa ystäviensä kanssa. Helsingin kaupungilla on keskitetty lapsiperheiden sosiaalineuvonta, josta perheet voivat kysyä apua. Yhteistyössä Helsingin seurakuntien ja järjestöjen kanssa kootaan nyt perheiden tukipalveluja yhteen.