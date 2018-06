Helsinki uusii Senaatintorin valaistuksen – valaisinpylväästä avoin suunnittelukilpailu

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala hakee avoimella suunnittelukilpailulla Senaatintorin arvokkaaseen kaupunkiympäristöön sopivaa valaisinpylvästä.

Senaatintorille on laadittu valaistussuunnitelma, jossa alueen pimeän ajan kaupunkinäkymä uudistetaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Suunnitelma kattaa katu- ja torivalaistuksen lisäksi ympäröivien rakennusten julkisivuvalaistukset.

Senaatintori on yksi Suomen arvokkaimmista kaupunkitiloista ja kuvatuin turistikohde. Sillä on merkittävä valtakunnallinen historia ja torin ympäristössä kohtaavat suuret instituutiot: valtio, kirkko ja yliopisto. Senaatintorin ympäristön rakennukset muodostavat lisäksi yhtenäisen empiretyylisen kokonaisuuden. Tästä syystä myös valaisinpylväiden päivänäkymällä on erityinen merkitys.

Uuden valaistussuunnitelman mukaan uusittaviin pylväisiin asennetaan katu- ja torivalaisimet sekä ympäröivien rakennusten julkisivuvalaisimet. Tämän lisäksi ne toimivat raitiotien virtajohtimien kannattimina. Pylväisiin sijoitetaan lisäksi jonkin verran muita teknisiä laitteita kuten tapahtumasähköpisteitä, valaistuksen ohjauslaitteita sekä tietoliikenteen tukiasemia.

Suunnittelutehtävässä yhdistyvät arkkitehtuurin, muotoilun ja valaistussuunnittelun osaaminen. Tuotteelta edellytetään viimeisteltyä muotoilua, jossa on huomioitu käytön ja tekniikan tarpeet sekä paikan arkkitehtuurin vaatimukset.

Kilpailulla haetaan ratkaisua, joka täyttää sekä historiallisen ympäristön että nykyaikaisen kaupunkitekniikan asettamat vaatimukset ja tavoitteet. Kilpailuaika alkaa kesä-heinäkuussa ja päättyy lokakuussa.

Helsingin kaupunki toteuttaa kilpailun yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n ja Teollisuustaiteen Liitto Ornamon kanssa.

Voittaja valitaan vuoden 2018 lopussa. Kilpailusta tullaan tiedottamaan Helsingin kaupungin, SAFAn ja Ornamon nettisivuilla sekä julkisten hankintojen HILMA-sivuilla.