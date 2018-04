Helsinki vahvistaa tapahtumallisuutta ja keskittää omat merkittävät tapahtumansa uuteen säätiöön

Helsingin kaupunkistrategiassa tapahtumat tunnistetaan yhdeksi kaupungin merkittäväksi vetovoimaisuuden rakentajaksi. Pormestari Jan Vapaavuori käynnisti lokakuussa 2017 selvityksen toimintamallista, jossa Helsingille saadaan kaupungin omien suurien tapahtumien tuotannosta vastaava osaamiskeskittymä. Selvitys on nyt valmistunut ja sen myötä kaupunki edistää tapahtumatuotantojen keskittämistä uuteen säätiöön, joka muodostettaisiin Helsingin juhlaviikkojen organisaation yhteyteen. Selvitys vahvisti ajatusta siitä, että on luontevaa keskittää tuotannot organisaatioon, jolla on entuudestaan vahva kulttuuri- ja tapahtumaosaaminen.

Helsingin juhlaviikkojen ja nykymusiikkifestivaali Musica Novan juridisena taustaorganisaationa tällä hetkellä toimivasta Helsinki-viikon säätiöstä kehitetään Helsingin tapahtumasäätiö, jonka alle on tarkoitus koota kaikki Helsingin kaupungin nykyisin järjestämät merkittävät tapahtumat: Helsingin juhlaviikot, Lux Helsinki, Helsinki-päivä, Helsingin uudenvuoden juhla, Kansallinen veteraanipäivä Helsingissä, Silakkamarkkinat, Tuomaan markkinat, Helsingin kiinalainen uusivuosi, Pormestarin itsenäisyysjuhla neljäsluokkalaisille sekä muut mahdolliset kaupungin järjestämät, tulevat isot yleisötapahtumat. Kokoaminen ei koske tapahtumia, jotka ovat kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ydintoimintaa.

”Helsingin tavoite on olla kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri- ja tapahtumakaupunki. Tämän tavoitteen edistämiseksi teemme kaupungin tapahtumakokonaisuuteen uudistuksia, joista Helsingin omien tapahtumien vieminen uuden säätiön yhteyteen on yksi. Kaupungin tavoitteena on jatkuvasti kehittää toimintamalliaan ketterämmäksi ja ammattimaisemmaksi. Yksi keskeinen tavoite on, että jatkossa Helsinki on toimiva alusta tapahtumien järjestämiselle ja kaupungin organisaatio entistä parempi kumppani alan toimijoille ”, pormestari Jan Vapaavuori sanoo.

Tavoitteena on, että uudistettu säätiö aloittaisi toimintansa 1. tammikuuta 2019 ja vastaisi jatkossa tapahtumien tuotannoista sekä niihin liittyvästä markkinoinnista, viestinnästä ja yritysyhteistyöstä. Muutosvaiheen aikana kaikkien tapahtumien tuotanto jatkuu normaalisti.

Helsinki-viikon säätiö on kaupungin perustama yleishyödyllinen säätiö, joka toimii Helsingin juhlaviikkojen ja nykymusiikkifestivaali Musica Novan juridisena taustaorganisaationa. Säätiön päättävä elin on viisijäseninen hallitus, jonka puheenjohtajan ja jäsenet Helsingin kaupunginhallitus nimittää aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Helsinki-viikon säätiön puheenjohtaja on kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Juhana Vartiainen.

Kaupungin tuottamien merkittävien tapahtumien keskittäminen Helsinki-viikon säätiön yhteyteen aiheuttaisi säätiöön muutoksia, kuten nimen vaihdoksen, toimintasääntöjen tarkistamisen ja toimitusjohtajan rekrytoimisen.