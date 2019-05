Helsinki vakiinnuttanut paikkansa Urban20 -kaupunkien verkostossa

Helsingin Pormestari Jan Vapaavuori osallistuu maanantaina 20.5. alkavaan G20-maiden johtavien kaupunkien U20-huippukokoukseen Tokiossa ainoana pohjoismaisena edustajana.

U20-verkosto kutsuu yhteen G20-maiden keskeisten kaupunkien lisäksi muutamia muita kiinnostavia kaupunkeja ympäri maailmaa. Viime vuonna Buenos Airesissa käynnistetyssä verkostossa Helsinki on ainoa pohjoismainen kaupunki. Tokion kokous on kaupunkien valmisteleva kokous G20-maiden huippukokoukselle, joka järjestetään kesäkuussa Osakassa.



”Helsinki on vakiinnuttanut paikkaansa U20-verkostossa. Olemme edelläkävijäkaupunki monella globaalisti kiinnostavalla sektorilla. Helsingin näkemyksiä arvostetaan erityisesti ilmastonmuutoksen torjunnan, kestävän kehityksen, avoimen ja osallistavan päätöksenteon sekä kokonaisvaltaisen ja ketterän ongelmanratkaisuosaamisen saralla”, pormestari Vapaavuori sanoo.



Vapaavuori käyttää kolmipäiväisen huippukokouksen aikana puheenvuorot muun muassa kestävästä kehityksestä ja väestöryhmien eriytymisen torjunnasta, jotka ovat kokouksen keskeisiä teemoja. Lisäksi hän tapaa erikseen useita keskeisiä kokoukseen osallistuvia kollegojaan.



U20-verkoston muodostumisen taustalla on selvästi nähtävissä myös kaupunkien merkityksen kasvu kansainvälisen politiikan toimijoina.



”Kaupungit rakentavat nyt entistä tiiviimmin kumppanuusverkostoja. Kyse ei ole perinteisestä kaupunkidiplomatiasta, vaan yhteisten ratkaisujen hakemisesta globaaleihin haasteisiin, jotka eivät tunne valtioiden rajoja. Isot kaupungit ympäri maailmaa painivat hyvin samanlaisten ongelmien kanssa. Parhaiden ratkaisujen tarjoaja voi olla pieni tai suuri kaupunki mistä tahansa”, Vapaavuori sanoo.



Kokouksen yhteydessä Helsinki järjestää yhteistyössä New Yorkin kaupungin kanssa järjestyksessään kolmannen oheistapahtuman, jonka tarkoituksena on innostaa muita kaupunkeja mukaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kaupunkitasoiseen raportointiin. Perinteisesti raportointia on tehty vain kansallisvaltioiden toimesta, mutta viime vuonna New Yorkista tuli ensimmäinen kaupunki maailmassa, joka luovutti raporttinsa YK:lle. Helsinki seuraa tänä vuonna perässä toisena kaupunkina maailmassa.



Pormestari odottaa Tokiosta myös konkreettisia uusia yhteistyöavauksia. Pormestari Vapaavuori uskoo, että Helsingin aiemmin keväällä lanseeraama energia challenge ja kaupungin kunnianhimoinen pyrkimys innovatiivisen ja puhtaan energiatuotannon ratkaisuihin herättää varmasti mielenkiintoa maailmalla. Challengen kautta Helsinki haastaa koko maailman keksimään parhaita keinoja siihen, miten kaupungista voidaan tehdä hiilineutraali kestävästi, mahdollisimman vähäisellä biomassan käytöllä.



”Toki toivomme, että challengen tuloksia voivat myöhemmin hyödyntää myös muut kaupungit. Tämä on myös keskeinen osa Helsingin tarinaa. Sen lisäksi, että pidämme huolta Helsingistä, haluamme tuoda oman panoksemme myös paremman maailman rakentamiseksi”, Vapaavuori tiivistää.



U20-huippukokouksen taustalla ovat UCLG United Cities and Local Governments -järjestö sekä kaupunkien ilmastoyhteistyön C40-verkosto. Helsingillä on verkostossa tarkkailijakaupungin asema.



