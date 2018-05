Helsinki valittu vuoden 2018 pyöräilykunnaksi – sujuvan liikkumisen suunnannäyttäjä

Helsinki on valittu tänään vuoden 2018 pyöräilykunnaksi. Tunnustuksen myönsi Pyöräilykuntien verkosto, jonka valintaperusteena oli pyöräliikenteen hyväksi Helsingissä tehty kunnianhimoinen ja tuloksekas työ. Verkoston mukaan Helsinki on osoittanut olevansa pääkaupungin arvolle sopiva pyöräilyn suunnannäyttäjä Suomessa. Palkinnon vastaanotti kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Helsingin strategiaan kirjattuna tavoitteena on panostaa kestäviin liikkumistapoihin ja lisätä pyöräilyn suosiota edelleen. Pyöräilyyn sijoitetaan taloudellisesti, jotta liikkuminen olisi sujuvaa ja turvallista.

- On sekä ilmastolle että ihmisten omalle terveydelle hyväksi, mitä enemmän matkoja tehdään myös pyörällä. Me kaikki myös mahdumme kasvavaan kaupunkiin paremmin, mitä enemmän tilaa säästäviä kulkumuotoja hyödynnetään. Siksi on hienoa, että esimerkiksi upea kaupunkipyöräjärjestelmämme on tehnyt pyöräilystä helpon valinnan yhä useammalle, Sinnemäki iloitsee.

Pyöräilykuntien verkosto kiittelee myös sitä, miten Helsingistä on tullut myös entistä turvallisempi pyöräilykaupunki. Kaupungin pyöräilymäärät ovat kasvaneet ja samalla onnettomuudet ovat vähentyneet. Monet ratkaisut, kuten yksisuuntaisen pyöräliikenteen ratkaisut ja selkeämmät risteysjärjestelyt parantavat tutkitusti turvallisuutta.

Kaupunkipyörät ovat Helsingin menestystarina. Tänä vuonna Helsingissä on yhteensä 1 500 pyörää 150 eri asemalla ympäri kaupunkia. Määrä on kolminkertaistunut siitä, kun kaupunkipyörät tulivat ensi kertaa käyttöön. Uusia asemia avautuu ensi keväänä 70, ja niiden paikat suunnitellaan yhdessä helsinkiläisten kanssa.



- Kaupunkipyöräjärjestelmämme kasvu on ollut reipasta, samoin on pyörien suosiokin. Viime viikolla ennätykset rikkoutuivat jälleen, kun jokaista pyörää käytettiin keskimäärin 11 kertaa päivässä. Kaupunkipyörillä on jo yli 30 000 rekisteröitynyttä käyttäjää. Ensi kesänä järjestelmän laajentuessa pyörän saa käyttöönsä ainakin myös Herttoniemestä ja Pitäjänmäestä, Sinnemäki kertoo.

- Sille, että pyöräily olisi helppoa, hauskaa ja mahdollista mahdollisimman monelle, tehdään tässä kaupungissa paljon. Sille myös voidaan tehdä koko ajan enemmän. Selkeät ja suorat reitit, hyvät opasteet ja toisistaan erotetut kävelijöiden, pyöräilyn ja autoilun väylät sekä teiden kunnossapito mahdollistavat sujuvan pyöräilyn helsinkiläisille. Olemme kiitollisia saamastamme tunnustuksesta, ja se motivoi jatkamaan entistä määrätietoisemmin. Työ sujuvan liikkumisen eteen Helsingissä jatkuu, Sinnemäki päättää.

Suomi Pyöräilee -yhteistyövaliokunta on vuodesta 1991 alkaen myöntänyt Vuoden pyöräilykunta-tunnustuksen esimerkillisestä työstä pyöräilyn edistämiseksi ja sen turvallisuuden parantamiseksi.





