Helsinki valmistelee kahden uuden luonnonsuojelualueen perustamista

Veräjämäeltä löytyy poikkeuksellisen monimuotoinen lahottajasienilajisto

Veräjämäen metsä sijaitsee yli 20 metriä korkealla rantatörmällä Vantaanjoen varressa. Suojeltavaksi suunnitellulta alueelta on löytynyt 90 kääpä- ja noin 150 orvakkalajia, mikä on alueen 17 hehtaarin kokoon suhteutettuna hyvin suuri määrä. Uhanalaisia ja silmälläpidettäviä lajeja on 14, kuten esimerkiksi erittäin uhanalainen paksukääpä. Myös hyvin harvinaisia lajeja esiintyy paljon. Alueelta on löytynyt muun muassa Suomen toinen havainto hiidennahasta. Lajistoa pidetään valtakunnallisesti merkittävänä.

Lajiston monimuotoisuus perustuu siihen, että suuri osa alueen metsistä on saanut kehittyä luontaisesti ja alueella on paljon lahopuuta. Myös elinympäristöjen kirjo on suuri ulottuen Vantaanjoen varren kosteista lehdoista jyrkän rinteen lehtomaisiin kankaisiin sekä rinteen yläosissa avautuviin kallio- ja kangasmetsiin. Pienilmasto lähellä merta suojaisan joen rannalla on suotuisa.

Oulukylän jalopuulehto on 1970-luvulla hylätty pihapiiri

Jalopuulehdon puusto on saanut kehittyä luontaisesti, ja paikalle on muodostunut vaahterametsä. Alle hehtaarin kokoisen alueen orvakkalajisto on ainutlaatuinen. Lajisto muistuttaa enemmän Itämeren eteläosien kuin pohjoisosien lehtojen lajistoa. Alueelta on löytynyt muun muassa erittäin uhanalainen risakääpä. Alueella on runsaasti lahopuuta, joiden koloja linnut käyttävät pesäpaikkoina.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto käsittelee perustamisesityksiä kokouksessaan 8.12. Lopullisen perustamispäätöksen tekee Uudenmaan ELY-keskus.