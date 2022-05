Helsinki valmistelee palvelustrategiaa − asukaskysely sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista

Ensimmäisen palvelustrategian (2023-2025) avulla vahvistamme palvelujen järjestämistä sekä edistämme Helsingin kaupunkistrategiassa palveluille asetettuja tavoitteita. Järjestämisen vahvistaminen tarkoittaa palvelujen kokonaisuuden parempaa hallintaa, jotta ymmärrämme paremmin, mitä palveluja helsinkiläiset tarvitsevat ja mistä asiakkaat hyötyvät, mitä ratkaisumme maksavat ja mistä kustannukset syntyvät. Palvelustrategiassa toimialalle asetetaan yhteisiä tavoitteita palvelujen järjestämiselle.

Helsinkiläisillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa heitä koskevien palvelujen kehittämiseen. Siksi haluamme kuulla, mikä Helsingin asukkaille on palveluissa tärkeää ja millä tavoin he haluaisivat jatkossa osallistua Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnitteluun, kehittämiseen ja päätöksentekoon.

Sähköiseen kyselyyn voi vastata 20.5.−2.6.2022 välisenä aikana. Vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Vastaukset analysoidaan ja raportoidaan niin, ettei niistä voi tunnistaa yksittäistä vastaajaa. Vastauksia hyödynnetään palvelustrategian valmistelussa ja toiminnan suunnittelussa.

Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Linkki kyselyyn