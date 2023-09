Helsinki valmistelee Tennispalatsin myyntiä

Tennispalatsille haettiin vuonna 2022 tarjouskilpailun kautta uutta omistajaa. Kaupan kohteena on kaupungin omistaman Kiinteistöosakeyhtiö Tennispalatsin koko osakekanta. Kilpailun voitti Niam tarjouksellaan 30 miljoonaa euroa. Tontin omistus säilyy kaupungilla, mutta uudella omistajalla on mahdollisuus ostaa myös tontti itselleen.

Kampin keskuksen vieressä sijaitseva Tennispalatsi rakennettiin vuonna 1937 autojen huoltohalliksi Helsingin olympialaisia varten, ja laajennuksen myötä se on toiminut muun muassa tavaratalona ja tenniskeskuksena. Rakennus on suojeltu sr-2 merkinnällä, eli sitä ei kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaana saa purkaa. Rakennuksen pinta-ala on yhteensä noin 18.500 m2.

Tennispalatsin suurin vuokralainen on Finnkino, jolla on kiinteistössä Suomen suurin elokuvakeskus 14 teatterisalilla ja yli 2.500 asiakaspaikalla. Tennispalatsin toinen pääkäyttäjä on Helsingin taidemuseo HAM, joka etsii parhaillaan uusia tiloja.

Niam on yksi pohjoismaiden suurimmista kiinteistönomistajista ja yhtiö on mukana esimerkiksi Makasiininrannan kehittämisessä.

”Olemme innoissamme tästä mahdollisuudesta ostaa kaupungin ehdottomiin maamerkkeihin kuuluva rakennus, joka on värikkään ja pitkän historiansa aikana muuntunut moniin erilaisiin käyttötarkoituksiin” sanoo maajohtaja Antti Muilu Niamilta.

Tennispalatsin myynti toteuttaa osaltaan Helsingin toimitilastrategiaa, jonka mukaan kaupunki luopuu tiloista, joita se ei tarvitse omassa palvelutuotannossaan ja joiden omistamiseen ei liity muita strategisia syitä.

Kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyn jälkeen asia etenee kaupunginhallitukseen. Lopullisen päätöksen myynnistä tekee Helsingin kaupunginvaltuusto.