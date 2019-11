Helsinki varmistaa tiedonkulun kotiutuksessa

Lahja lapselle! – Helsingin perhehoito etsii sijaisperheitä 6.11.2019 13:02:23 EET | Tiedote

Helsingin perhehoito hakee uusia sijaisperheitä mukaan toimintaansa. Tule kuulemaan lastensuojelun perhehoidosta sekä vastaanotto- ja tukiperhetoiminnasta. Kaikille avoin infotilaisuus järjestetään torstaina, 28.11.19 klo 17.30–19.15 Kallion perhekeskuksessa os. Toinen linja 4 C, 00530 Helsinki. Tilaisuudessa perhehoitajat ja tukiperhe kertovat kokemuksistaan. Lahja lapselle! -logomme symbolisoi kotia lapselle, rakkautta, kiintymystä, turvaa sekä molemminpuolista palkitsevuutta. Lastensuojelun perhehoito Helsingin perhehoidolla on Suomen suurimpana toimijana pitkät perinteet ja paljon monipuolista osaamista.Sijaisperheet valmennetaan ennalta tehtävään, ja Helsingin perhehoito käyttää ensisijaisesti itse valmentamiaan sijaisperheitä. Kaikki sijaisperheet saavat nimetyn työntekijän, joka tukee ja auttaa heitä. Monenlaiset perheet voivat toimia sijaisperheenä. Tärkeintä on, että perheillä on aikaa ja halua keskittyä lapsen tarpeisiin ja tehdä yhteistyötä lapsen asioissa. Vastaanottoperhet