Helsinki voitti European Capital of Smart Tourism 2019 -kilpailun

Helsinki nappasi kärkisijan Euroopan komission uudessa European Capital of Smart Tourism 2019 -kilpailussa. Nimitys myönnettiin vuodeksi 2019 kahdelle kaupungille – Helsingin ohella Lyonille. Finaali käytiin 24. syyskuuta 2018 Brysselissä, jossa Helsingin kaupungin apulaispormestari Pia Pakarinen ja Helsinki Marketingin toimitusjohtaja Laura Aalto esittelivät Helsingin voitokkaan kisa-aineiston teemalla ”Helsinki – taking smart to new heights”.

”Helsinki on kaupunkina sitoutunut kestävän kehityksen edistämiseen ja näyttää sen osalta myös matkailualalle suuntaa Euroopassa. Ensi vuoden aikana tulemme rakentamaan kestävän matkailun toimenpideohjelman, joka entisestään vahvistaa edelläkävijän rooliamme tässä yhteisessä työssä”, apulaispormestari Pia Pakarinen toteaa. Voittajien valinnassa arvioituja tekijöitä olivat muun muassa kaupunkimaine, saavutettavuus, matkailun kestävä kehittäminen, digitalisaation hyödyntäminen matkailupalveluissa, mielenkiintoinen kulttuuriperintö ja matkailutarjonnan innovatiivisuus. ”Helsingillä on nyt hyvä imu kansainvälisesti. Tässä kilpailussa Helsingin siivitti kärkeen vahvistunut maineemme vetovoimaisena ja toimivana kaupunkikohteena. Sen lisäksi pitkäjänteinen työmme avoimen datan tarjoajana ja hyödyntäjänä on selkeästi yksi menestystekijämme. Esimerkiksi palkittu kaupunkimarkkinointisivusto Myhelsinki.fi kertoo Helsingin digitaalisesta edelläkävijyydestä ”, Helsinki Marketingin toimitusjohtaja Laura Aalto sanoo. Ensi vuonna Helsingille tarjoutuu EU-puheenjohtajuuskauden aikana erityinen tilaisuus esitellä osaamistaan myös kestävän matkailun alalla. Lisäksi elokuussa 2019 Helsingissä järjestettävä World Tourism Cities Federationin vuosikokous saa maailman matkailuammattilaisten ja -median katseet kohdistumaan kaupunkiin.



Taustatietoja European Capital of Smart Tourism 2019 -kilpailusta Tänä vuonna ensi kertaa järjestetyllä European Capital of Smart Tourism -kilpailulla EU pyrkii edistämään kestävää matkailua alueellaan, verkottamaan ja vahvistamaan matkailukohteita sekä edistämään parhaiden käytäntöjen vaihtoa matkailualalla. Kaikkiaan 38 kaupunkia 19:stä Euroopan unionin jäsenmaasta osallistui kilpailuun. Finaalissa kärkisijasta mittelivät Helsingin kanssa Bryssel, Ljubljana, Lyon, Malaga, Nantes, Palma, Poznań, Tallinna ja Valencia.



Kilpailun palkintotilaisuus järjestetään Brysselissä European Tourism Day -tapahtuman yhteydessä 7. marraskuuta 2018.

