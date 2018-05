Helsinki ykkönen yhteisöllisyydessä älykaupunkien Cities in Motion -vertailussa – kokonaissijoitus nousi seitsemän sijaa

Tänään julkaistu IESE Business Schoolin toteuttama kansainvälinen Cities in Motion Index (CIMI) sijoitti Helsingin 22. kokonaissijalle 165 kaupungin vertailussa. Helsinki säilytti edellisvuoden ensimmäisen sijansa yhteisöllisyyttä mittaavassa osiossa, jossa toisen ja kolmannen sijan saivat Bern ja Berliini. Helsinki paransi kokonaissijoitustaan seitsemän sijaa viime vuodesta ja yhdeksän sijaa vuodesta 2015, jota indeksissä käytettiin vertailuvuotena.

Vuonna 2013 ensimmäistä kertaa julkaistussa CIMI-vertailussa kaupunkien paremmuutta mitataan yhdeksän ulottuvuuden kautta, joihin kuuluvat hallintotapa, kaupunkisuunnittelu, teknologia, ympäristö, kansainvälinen ulottuvuus, yhteisöllisyys, liikkuminen ja kuljetus, inhimillinen pääoma sekä talous. Helsingin sijoituksen paranemiseen vaikuttivat erityisesti myönteiset tulokset talouden, yhteisöllisyyden ja inhimillisen pääoman mittareilla. Myös ympäristöä koskevassa osiossa Helsinki paransi sijoitustaan merkittävästi sijalta 29 sijalle 12.

”Helsinki on hieno kaupunki. Ja haluaa olla jatkossa vielä enemmän. Tämä vertailu on jälleen yksi osoitus siitä, miten Helsinki on onnistunut lyhyessä ajassa ottamaan harppauksia eteenpäin”, pormestari Jan Vapaavuori sanoo.

Helsinki oli vertailun 50 kärkikaupungin joukossa Barcelonan ja Milanon kanssa eniten sijoitustaan nostanut kaupunki. Muista pohjoismaisista pääkaupungeista Helsingin edelle sijoittuivat Reykjavik sijalle 5, Kööpenhamina sijalle 13 ja Tukholma sijalle 16. Oslo oli sijalla 23 heti Helsingin jälkeen. Koko vertailun kärjessä olivat New York, Lontoo ja Pariisi.

Vertailussa mukana olleet 165 kaupunkia sijaitsevat 80 maassa. Kaupungeista 74 oli pääkaupunkeja.

Viime vuoden vertailuun nähden Helsingin sijoitus parani tai pysyi samana kaikilla muilla osa-alueilla, paitsi teknologian, kaupunkisuunnittelun sekä liikkumisen ja kuljetuksen osalta.

• kokonaissijoitus: 22. sija (viime vuonna 29. sija)

• yhteisöllisyys: 1. sija (viime vuonna 1. sija)

• hallinto: 6. sija (viime vuonna 10. sija)

• ympäristö: 12. sija (viime vuonna 29. sija)

• talous: 32. sija (viime vuonna 42. sija)

• kansainvälinen ulottuvuus: 50. sija (viime vuonna 63. sija)

• teknologia: 55. sija (viime vuonna 52. sija)

• inhimillinen pääoma: 57. sija (viime vuonna 62. sija)

• kaupunkisuunnittelu: 61. sija (viime vuonna 33. sija)

• liikkuminen ja kuljetus: 67. sija (viime vuonna 28. sija)



