Helsinki ylivoimaisesti suosituin asumisoikeusasunnon toivekunta

Asumisoikeusasunnon järjestysnumeron on voinut hakea ARAsta syyskuun 1. päivästä alkaen. Hakijat ovat olleet kiinnostuneita etenkin pääkaupunkiseudun asumisoikeusasunnoista, mikä oli odotettavaakin. Helsingin osuus on kuitenkin ylivoimainen. Noin 10 000 hakijaa toivoo aso-asuntoa ensisijaisesti Helsingistä. Espoosta asuntoa toivoo noin 2 000 ja Vantaalta noin 1 000 hakijaa. Muihin kaupunkeihin asuntotoiveita oli vähemmän. Toisaalta Espoo ja Vantaa olivat suosittuja myös toissijaisina toivekuntina. Espoon valitsi noin 4500 ja Vantaan noin 3000 hakijaa.

Järjestysnumeroita ovat hakeneet kaikenikäiset ihmiset, mutta iäkkäiden osuus on merkittävä. Lähes 40 prosenttia hakijoista on yli 55-vuotiaita, ja hakijoiden keski-ikä on 50 vuotta.

Uudesta valtakunnallisesta palvelusta saadaan reaaliaikaista tietoa hakijoiden aso-asuntoa koskevista toiveista.

Uudet järjestysnumerot ovat määräaikaisia, ja nyt myönnetyt numerot vanhenevat syksyllä 2025.



Järjestelmä toimii nyt sujuvasti

Järjestelmässä oli varauduttu suuriin kävijämääriin, mutta valitettavasti avauspäivänä ilmeni silti ongelmia. Hankaluuksista huolimatta iso osa hakijoista pääsi asioimaan sujuvasti ja nopeasti, mistä kertoo se, että ensimmäisen tunnin aikana 8000 hakijaa sai numeronsa. Mutta joillakin hakijoilla maksaminen ei onnistunut, jolloin numeroakaan ei saanut. Osa hakijoista taas joutui maksamaan numeron monta kertaa.

ARA palauttaa ylimääräiset maksut kahden viikon kuluessa. Osa onkin jo saanut rahat tililleen.

Järjestysnumeron hakemiseen liittyy useita järjestelmiä ja palveluntarjoajia. Ongelmia on ratkottu yhteistyössä, ja suurimmaksi ongelmaksi on osoittautunut maksujen välityspalvelu, jossa oli pian järjestysnumerorekisterin avaamisen jälkeen laajamittaisia häiriöitä.

Seuraamme tarkasti järjestelmän toimintaa ja kehitämme sitä edelleen.





Kysyttävää asumisoikeusasioista?

Onko sinulle herännyt kysymyksiä järjestysnumerosta tai muista asumisoikeusasumiseen liittyvistä asioista? Katso ensin, löytyisikö vastaus täältä Kysymyksiä ja vastauksia

Jos et saanut vastausta kysymykseesi, toimii asiakaspalvelumme seuraavasti:

Sähköposti: asumisoikeus (at) ara.fi

Puhelin: 029 525 0990

Puhelinpalveluaika tiistaisin klo 9–11 ja keskiviikkoisin klo 12–14.



LISÄINFOA:

Mikä on asumisoikeusasunnon järjestysnumero?

Järjestysnumero pitää olla, jotta voi hakea asumisoikeusasuntoa. Kun tiettyyn aso-asuntoon valitaan asukkaita, etusijalla on hakija, jolla on pienin järjestysnumero ja joka täyttää varallisuusehdot.

Järjestysnumerot eivät sellaisenaan muodosta mitään jonoa, vaan numeroille tulee käyttöä vasta siinä vaiheessa, kun numeron haltija hakee asuntoa. Samasta asunnosta kiinnostuneiden hakijoiden järjestysnumerot muodostavat jonon tiettyyn asuntoon. Asuntohakemukset jakautuvat kuitenkin eri kokoisiin asuntoihin ja eri paikkakunnille.

Uusilla järjestysnumeroilla voi hakea aso-asuntoa kahden vuoden ajan. Tämän takia nuorilla ja uusilla hakijoilla on aiempaa parempi mahdollisuus saada aso-asunto.