Helsinkiläinen Anna Häkämies on Vuoden Kotileipuri

Helsinkiläinen Anna Häkämies pokkasi ensimmäistä kertaa jaetun Vuoden Kotileipuri -tittelin. Hänen leipomansa Hito hapan ruisleipä erottui viiden finalistileivän joukosta omintakeisella maullaan ja rapealla kuorellaan. Elintarvikealalla tuotekehityspäällikkönä toimiva Häkämies on urbaani leipuri, joka on itse laittanut alulle käyttämänsä juuren ja paistaa ruisleipänsä tavallisessa sähköuunissa.

Leipomoyhtiö Vaasanin järjestämällä Vuoden Kotileipuri -kilpailulla paitsi kunnioitetaan suomalaisia leivontaperinteitä myös kannustetaan kotileipureita haastavana leivottavana pidetyn kansallisruokamme, eli ruisleivän pariin. Vuoden Kotileipuri -tittelistä ilmoittautui kisaamaan lähes sata leipuria, joista valtaosalla oli kerrottavanaan tarina sukupolvelta toiselle periytyvästä leipäjuuresta ja lähes uskonnollisista leipään, sen raaka-aineisiin ja leivontaan liittyvistä rituaaleista. Elintarvike-, leipä- ja ruoanlaittoalan ammattilaisista koostuva raati valitsi kiehtovien tarinoiden joukosta viisi leipuria esittelemään leipänsä Helsingissä järjestettyyn loppukilpailuun. Anna Häkämiehen Hito hapan ruisleipä erottautui finaalissa ennen kaikkea makunsa ja rakenteensa ansiosta.

”Kaikkien finaalissa esiteltyjen leipien ulkonäkö oli täydellinen, joten erot syntyivät maulla ja rakenteella. Taso oli todella kova ja jokaisesta ehdokkaasta välittyi intohimo leipään ja tämän kisan pääraaka-aineeseen rukiiseen. Sokkotestissä Anna Häkämiehen Hito hapan ruisleipä osoittautui nimensä mukaiseksi. Leivän rakenteen kosteuden ja hienoisen ilmavuuden säilyttävä kovansitkeä kuori teki ratkaisevan vaikutuksen kaikkiin tuomariston jäseniin, joten valinta oli lopulta selkeä. Anna Häkämies on ansaitusti Vuoden Kotileipuri, joka pääsee yhdessä tuotekehitystiimimme kanssa miettimään, miten hänen erinomaista ruisleipäänsä saisi skaalattua kaikkien ruisleivänystävien ulottuville”, kommentoi tuomariston puheenjohtaja ja Vaasanin kaupallinen johtaja Minna Cousins.

38-vuotiaan, viljatiedettä ja -teknologiaa opiskelleen Anna Häkämiehen Hito hapan ruisleipä saa ryhtinsä hänen itse kehittämästään raskinsiemenestä, eli juuresta. Se syntyi kurkkupurkkiin täysjyväruisjauhosta, raastetusta vihreästä omenasta ja vedestä. Sama raskinsiemen on elänyt kurkkupurkissa nyt jo kymmenen vuoden ajan.

”Olen leiponut makeaa lapsesta saakka, mutta leivän leivonta on tullut mukaan vasta aikuisiällä. Kymmenisen vuotta sitten innostuin kehittämään oman juuren. Sen teko on helppoa, mutta elävän organismin kasvattaminen ja hengissä pito vaatii kärsivällisyyttä ja sisua. Kesti pari vuotta, ennen kuin juuri oli kasvanut täysiin voimiinsa, mutta huolellisella ylläpidolla ja ruokinnalla se voi elää nyt ikuisesti. Jokainen juuri ja sen myötä leipä on yksilöllinen. Käytän taikinan vaivaamiseen normaalia monitoimikonetta ja leivät paistan tavallisessa sähköuunissa ilman leivontakiviä tai muitakaan apuvälineitä”, kertoo suurpiirteiseksi leipuriksi itseään kutsuva Häkämies.

Leipomoyhtiö Vaasanin järjestämän Vuoden Kotileipuri -kisan tuomaristo koostui Uudenmaan Marttojen, Leipätiedotuksen, Pro Ruis -yhdistyksen, Maa- ja Kotitalousnaisten Keskuksen, Kotitalousopettajien liiton sekä Keskon ja S-ryhmän edustajista. Vuoden Kotileipuri -tittelin voittajana Anna Häkämies pääsee mukaan Vaasanin leipomotuotteiden tuotekehitykseen.

Tuomariston kunniamaininta annettiin korpilahtelaiselle Ritva Rahikkalalle, jonka valmistama Aloittelijan ruisrieska edustaa tuomariston mukaan uuden sukupolven maukasta ja ennakkoluulotonta leipäinnovaatiota. Sellaisen avulla kuitupitoinen ruis on helppo tuoda myös nuorten kuluttajien ruokavalioihin.

Vuoden Kotileipuri -kisan finalistit olivat Leena Jauhiainen Kiuruvedeltä, Ritva Rahikkala Korpilahdelta, Klaus Götsch Orimattilasta, Anne Kiuru Janakkalasta ja Anna Häkämies Helsingistä.

Lisätietoja:

Minna Cousins, kaupallinen johtaja, Vaasan Oy, puh. 040 553 4949 tai minna.cousins@vaasan.com

Anna Häkämies, Vuoden Kotileipuri 2018, puh 050 349 7312 tai hakamies_anna@hotmail.com

Mari Dunderfelt, brändi- ja viestintäjohtaja, Vaasan Oy, puh. 040 556 5721 tai mari.dunderfelt@vaasan.com