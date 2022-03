Helsinkiläinen klassikkoravintola Kappeli saa oman leipomon.

Helsingin Esplanadin puistossa sijaitseva ravintola Kappeli on kulttuurihistoriallisesti merkittävä klassikkoravintola, joka on toiminut samalla paikalla ja julkisivultaan lähes samanlaisena jo vuodesta 1867. Kappeli on monipuolinen ravintolakokonaisuus, johon kuuluu baari, kahvila, leipomo, ravintola, kellarin juhlatilat ja terassi. Ravintola Kappeli on avoinna vuoden jokaisena päivänä aamusta iltaan. Kappeli houkuttelee niin kaupunkilaisia kuin matkailijoita luokseen ympäri vuoden sen miljöön, taiteen, tarinoiden ja laadukkaan ruoan vuoksi. Ravintolan omistaa osuuskauppa HOK-Elanto ja se on yksi HOK-Elannon lippulaivaravintoloista.

