Helsinkiläiset työikäiset ovat koulutettua väkeä – varsinkin nuoret naiset ovat muuta väestöä koulutetumpaa

Kesäpäivä Töölönlahdella avaa Suomen EU-puheenjohtajakauden 4.7.2019 09:30:05 EEST | Tiedote

Kaiken kansan puistojuhlat Töölönlahden puistossa ja Kansalaistorilla avaavat Suomen EU-puheenjohtajakauden 8. heinäkuuta. Juhlan ohjelmatarjonta on runsas ja sen kantavana ajatuksena on kestävyys. Avajaisjuhla on myös lähtölaukaus Töölönlahden liikkumistempaukselle, jossa liikutaan yhdessä maailman ympäri Itämeren hyväksi.