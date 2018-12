Helsinkiläisiltä valtava määrä ehdotuksia osallistuvasta budjetoinnista

Helsingin kaupunki sai 1259 ehdotusta OmaStadi-hel.fi –alustalle, miten kehittää kotikulmia ja koko Helsinkiä.

- Valtava suosio ilahduttaa. On hienoa lähetä yhdessä kaupunkilaisten kanssa tekemään konkreettisia suunnitelmia näin suuresta määrästä hyviä ehdotuksia, sanoo Kirsi Verkka, osallistuvan budjetoinnin kehittämispäällikkö.

Yli 3000 ihmistä kirjautui OmaStadi-hel.fi -verkkosivulle 15.11. – 9.12. jättääkseen ideansa, kommentoidakseen ehdotuksia ja tutustuakseen niihin. Stadiluotsit järjestivät yhteensä noin 100 tilaisuutta eri kaupunginosissa tukeakseen kaupunkilaisia osallistumisessa. Sadoissa keskusteluissa ja OmaStadi-peli-illoissa stadiluotsit tarjosivat kiinnostuneille keinoja ideoida ja suunnitella oman näköistä, toimivaa kaupunkia.

Tämä on ensimmäinen vuosi, kun Helsingin kaupunki on varannut budjetistaan 4,4 miljoonaa euroa kaupunkilaisten päätettäväksi. Kaupunki on jaettu seitsemään suurpiiriin ja kullekin alueelle on annettu rahasumma asukasmäärän mukaan. Viidennes rahasummasta eli 880 000, on varattu koko Helsingin yhteisiin hankkeisiin.

Yhdessä ideoista suunnitelmiksi

Seuraavien viikkojen aikana kaupungin palvelut kommentoivat ja arvioivat ehdotuksia suhteessa osallistuvan budjetoinnin reunaehtoihin. Jokainen ehdotus luetaan ja merkitään joko sellaiseksi, että se täyttää annetut reunaehdot tai ei täytä niitä. Kevään aikana ehdotuksista tehdään suunnitelmia yhdessä asukkaiden, kaupungin työntekijöiden, yhteisöjen ja yritysten kanssa. Suunnitelmia tehdään OmaStadi palvelussa ja yhteisissä tapaamisissa. Suunnitelmaan voidaan yhdistää useampia ehdotuksia. Kaikki OmaStadin reunaehdot täyttävät ehdotukset otetaan mukaan suunnitelmiin. Tavoitteena on tehdä tasalaatuisia suunnitelmia ja tukea yhdenvertaisuuden toteutumista. Kaikki suunnitelmat näkyvät OmaStadi.hel.fi palvelussa, jossa niitä voi kommentoida.

- Helmikuussa järjestämme jokaisessa suurpiirissä OmaStadi-Raksoja, joihin kutsumme ehdotusten jättäneitä kaupunkilaisia mukaan tekemään suunnitelmia. Koko kaupunkia koskeville ehdotuksille on myös oma tilaisuutensa, sanoo Verkka.

Kun suunnitelmat ovat valmiit ja niille on kaupungin palveluissa tehty kustannusarviot, suunnitelmat menevät äänestykseen. Suunnitelmia voivat äänestää kaikki 12-vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat helsinkiläiset. Suunnitelmien tekeminen ja äänestäminen tapahtuvat OmaStadi.hel.fi palvelussa.

Yhteisöllisyys ja ekologisuus suosittuja teemoja

- Ehdotuksista välittyy kaupunkilaisten halu rakentaa yhteisöllistä kaupunkia. Asukastiloihin tai tilojen löytymiseen liittyviä ehdotuksia on paljon ja niissä on tavoitteena saada lisää tiloja, joissa kokoontua ja tehdä itse. Mukana on myös paljon uudenlaisia ja luovia ehdotuksia ja on kiinnostavaa nähdä, millaisia suunnitelmia näistä saamme yhdessä kaupunkilaisten kanssa tehtyä, Kirsi Verkka kertoo.