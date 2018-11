Helsinkiläisten kirkollisveroprosentti säilyy ykkösenä

Helsingin seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että kirkollisveroprosentti säilyy ennallaan: helsinkiläisten veroprosentti on 1,0 myös vuonna 2019. Tämänhetkisen arvion perustella vuoden 2019 kirkollisverokertymä Helsingissä on 80,7 miljoonaa euroa. Veroprosentti on pienimpien joukossa Suomen seurakunnista.

Tällä päätöksellä ja näillä verovaroilla Kirkko Helsingissä auttaa kotikaupunkinsa hädänalaisia ja tukee mm. lasten ja nuorten kasvatusta. Kirkollisverokertymästä lähes 3 miljoonaa euroa ohjataan lähetystyöhön ja kansanväliseen apuun. Kirkollisveroprosentti sekä toiminnan ja auttamisen painopisteet ovat esimerkkejä asioista, joista vaaleilla valittavat luottamushenkilöt päättävät. Seurakuntavaalit järjestetään sunnuntaina 18.11. Silloin äänestää voi omassa seurakunnassaan kello 11–20.

