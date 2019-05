Helsinkiläisten luottamus poliisin toimintaan pysynyt vahvana

Kaupungin tekemässä turvallisuustutkimuksessa kysyttiin helsinkiläisiltä, kuinka paljon he luottavat Helsingin poliisiin. Noin 86 prosenttia vastaajista luotti poliisiin joko erittäin paljon tai melko paljon.

Tulos on linjassa aikaisempien turvallisuustutkimusten kanssa, joita kaupunki on toteuttanut kolmen vuoden välein. Poliisin nauttima luottamus on nyt korkeammalla kuin 2000-luvulla tehdyissä vastaavissa tutkimuksissa.

Luottamus poliisiin on vahvaa kaikissa vastaajaryhmissä. Esimerkiksi vieraskielisistä vastaajista 80 prosenttia ilmoitti luottavansa poliisiin erittäin paljon tai melko paljon. Toisaalta vieraskielisillä vastaajilla esiintyi myös muita enemmän ”en osaa sanoa” -vastauksia sekä neutraalia ”ei paljon eikä vähän” -vaihtoehtoa. Tutkimuksen aineisto kerättiin viime vuoden loka–marraskuussa.

Julkaisu:

Turvallisuustutkimus: Luottamus Helsingin poliisiin ei ole järkkynyt. Artikkeli Kvartti-verkkolehdessä, julkaistu 10.5.2019.