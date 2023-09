Helsinkiläisten vuoro ilmoittaa valintansa HSY:n biojätteen keräykseen

Uudistetun jätelain mukaan HSY:n tulee järjestää 1–4 asunnon kiinteistöille sekajätteen lisäksi elintarvikejätteen biojätekeräys. Elintarvikejätteellä tarkoitetaan ruuan laitossa tai tarjoilussa syntyvää ruokajätettä sekä syömäkelvottomia puutarhan hedelmiä, marjoja sekä viljeltyjä ruokakasveja.

Helsingissä määräys astuu voimaan 1.7.2024. HSY on lähettänyt reilut 14 000 asiakaskirjettä kiinteistöille, joita uudistus koskee. Uusien biojätteen lajittelijoiden lisäksi kirjeen ovat saaneet jo kompostoivat ja vapaa-ajan asukkaat, joiden tulisi tehdä uusi kompostointi-ilmoitus.

- Uusien lajittelijoiden tulee ilmoittaa meille viimeistään 8.10.2023, toimittaako HSY heille tyhjennettävän biojäteastian omaan tai yhteiskäyttöön vai aikovatko he kompostoida. Helpoin tapa ilmoittaa oma valinta on verkkosivuiltamme löytyvä sähköinen lomake, ja myös kompostointi-ilmoituksen saa tehtyä näppärästi verkossa. Näin välttyy jonottamasta puhelimitse asiakaspalveluumme, jätehuollon käyttöpäällikkö Juho Nuutinen suosittelee.

HSY toimittaa biojäteastiat kiinteistöille huhti–kesäkuussa. Jäteastian voi ottaa käyttöön heti sen saavuttua kiinteistölle.

- Oma valinta kannattaa ehdottomasti ilmoittaa. Joudumme laskuttamaan jo toimitetun biojäteastian pois viemisestä, jos kompostoinnista tai kimppakeräykseen osallistumisesta ilmoittaminen on unohtunut, Nuutinen huomauttaa.

Kimppakeräys on hyvä vaihtoehto, jos jätettä syntyy vähän

Biojäteastian tai kompostorin yhteiskäyttö läheisten naapureiden kanssa sopii hyvin kiinteistöille, joilla biojätettä syntyy vähän. Tyhjennettävästä biojäteastiasta osakkaat tekevät yhteiskäyttösopimuksen HSY:n kanssa. Kimppakompostorista käyttäjät taas sopivat keskenään ja tekevät HSY:lle yhteisen kompostointi-ilmoituksen.

- Kaikkien kompostoivien asuinkiinteistöjen tulee tehdä kompostointi-ilmoitus kahden kuukauden kuluessa kompostoinnin aloittamisesta. Lisäksi, jos kompostointi-ilmoitus on tehty ennen kesäkuuta 2022, ilmoitus tulee tehdä uudelleen. Olemme päivittäneet lomaketta siten, että se täyttää uuden jätelain vaatimukset, Nuutinen ohjeistaa.

Lisätietoa saa infotilaisuudesta ja kompostointikursseilta

Biojätteen keräys on jo alkanut Espoossa, Kauniaisissa ja Kirkkonummella. Vantaalle astiat jaetaan ennen vuoden vaihdetta. Asukkailta on tullut paljon käytännön kysymyksiä, joihin on kerätty vastauksia verkkosivulle hsy.fi/biojatekerays.

- Järjestämme helsinkiläisille myös infotilaisuuden verkossa Teamsillä 19.9. klo 17. Linkki löytyy samalta verkkosivulta. Lisäksi järjestämme biojätteen kompostoinnista maksuttomia kursseja lähi- ja verkkotilaisuuksina. Niihin voi tulla mukaan kuuntelemaan ja kysymään, jos mieltä vaivaa jokin tarkempi kysymys aiheesta. Pyrimme tekemään biojätteen lajittelun aloittamisen mahdollisimman helpoksi, Juho Nuutinen kertoo.

HSY:n tavoitteena on kierrätysasteen nosto 63 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Kerätty biojäte hyödynnetään mullan- ja biokaasun tuotannon raaka-aineena.

Kuulutko biojäteuudistuksen piiriin? Toimi näin:

1. Tutustu HSY:n kirjeessä tai verkkosivulla hsy.fi/biojatekerays oleviin biojätteen lajittelun kolmeen eri vaihtoehtoon ja valitse niistä kiinteistöllesi sopivin.

2. Jos valitset kimppakeräyksen ja olet pääsopija, kerää yhteiskäyttösopimuksen tekoa varten myös muiden yhteiskeräykseen osallistuvien kiinteistöjen yhteyshenkilöiden nimet ja sähköpostiosoitteet. Kimppakompostoinnin ilmoittamiseen tarvitset osakkaiden jätepalvelutunnukset.

3. Ilmoita valintasi verkkolomakkeella osoitteessa hsy.fi/biojatekerays viimeistään 8.10.2023.

Huomioitavaa biojätekeräyksessä



Biojätteen erilliskeräys koskee uutena 1–4 asunnon kiinteistöjä vapaa-ajan kiinteistöjä lukuun ottamatta.

HSY aloittaa keräyksen porrastetusti:

Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi 1.7.2023

Vantaa 1.1.2024

Helsinki 1.7.2024.





Kiinteistöillä on kolme vaihtoehtoa elintarvikejätteen lajitteluun ja käsittelyyn:

HSY:n biojäteastia, tyhjennys yhden, kahden tai neljän viikon välein Oma kompostori, omatoiminen kompostointi kiinteistöllä Biojäteastian tai kompostorin yhteiskäyttö läheisten naapureiden kanssa.





Isommat määrät puutarhajätettä tulee toimittaa Sortti-asemalle

Maksullinen biojätekeräys ei koske asuinkiinteistöjen puutarhajätettä. Sen voi laittaa kiinteistöllä avokompostiin. Huomattava on kuitenkin, että satokauden syötävät puutarhatuotteet houkuttelevat rottia, ja niitä avokompostiin ei saa laittaa. Jyrsijäsuojattu kompostorikaan ei toimi, jos sen täyttää omenoilla.

HSY:n biojäteastiaan voi laittaa elintarvikejätteen lisäksi pieniä määriä puutarhassa syntyvää jätettä, kunhan jäteastiasta ei tule liian painava tyhjentää. Ensisijaisesti puutarhajäte sekä isommat määrät syöntikelvottomia hedelmiä ja marjoja, joita ei kompostoida kiinteistöllä, tulee toimittaa HSY:n Sortti-asemalle.

Jätteiden lajittelulla voi vaikuttaa omiin jätekustannuksiin

Tähän asti HSY on kerännyt pienkiinteistöiltä pääsääntöisesti pelkästään sekajätettä. Kun asukkaat vähentävät sekajätteen määrää lajittelemalla aktiivisesti biojätteen lisäksi pakkausjätteet, sekajäteastian tyhjennysväliä voi pidentää ja samalla säästää maksuissa. Pakkausjätteille ja myös muille jätteille löytää lähimmän kierrätyspisteen verkko-osoitteesta kierratys.info.