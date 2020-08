Helsinkiläisviskeille kolme mitalia alkoholijuomien MM-kisoissa

Suomen kansainvälisesti palkituin käsityötislaamo The Helsinki Distilling Company nappasi Kalasataman Teurastamolla tislatuilla Muteman Rye-, Helsinki Rye Malt Rum Finish- ja Rye Malt Islay Malt Finish -viskeilleen yhden hopeamitalin ja kaksi pronssia alansa arvostetuimmassa kansainvälisessä kilpailussa. Helsinkiläistislaamo osallistui International Wine and Spirits Competition -kisaan viskeillään nyt ensimmäistä kertaa ja kaikki kolme kisaan ilmoitettua helsinkiläisviskiä menestyivät kisaluokissaan erinomaisesti.

The Helsinki Distilling Company on saavuttanut aiempina vuosina menestystä IWSC-kisassa muun muassa Helsinki Dry Ginillään sekä Helsinki Tyrnipontikalla. Nyt kisaan ilmoitettiin tämän kesän viskiuutuus Muteman -ruisviski, rommitynnyrillä viimeistelty ruisviski ja Suomen ensi-esittelynsä syksyllä saava Islay Malt -ruisviski. Näistä Islay Malt saavutti hopeaa ja kaksi muuta pronssia maailmanviskien luokassa.

”Olemme erittäin ylpeitä tästä menestyksestä, sillä IWSC on maailman suurin kilpailu, johon osallistuu satoja tuotteita ympäri maailman. Rommiviimeistelty viskimme saavutti heinäkuussa Saksan arvostetuimmassa kilpailussa kultaa ja nyt juomamaailman olympialaisissa pronssia, mikä on selkeä osoitus tynnyröintistrategiamme onnistumisesta”, kertoo Master Blender Kai Kilpinen ja jatkaa: ”Tuotteistamme lähes viidennes menee vientiin, joten menestys kansainvälisissä kilpailuissa on merkittävä asia. Iloitsemme myös muiden suomalaisten jalojuomien kilpailumenestyksestä, sillä se vankentaa suomalaisen osaamisen arvostusta ja tuo meille tärkeää huomiota käsityötislauksen taitajina.”

Hopeaa luokassaan tynnyriviimeistellyt kansainväliset viskit saavuttanut Rye Malt Islay Malt Finish tulee myyntiin Alkoissa syyskuussa.



”Islay Malt Finish on ruisviski, joka on viimeistelty kahdeksan kuukautta savuviskitynnyreissä. Viimeistelyyn käytetyt tynnyrit tulevat savuisista mallasviskeistään tunnetulta Islayn saarelta Skotlannista, jotka antavat kevyen savun aromin ruisviskillemme. Kilpailun jury totesi viskimme olevan kaunis yhdistelmä makeaa savuisuutta, pehmeää hedelmäisyyttä ja mausteisuutta. Siihen on helppo yhtyä ”, Kilpinen toteaa.

Muteman Rye Whiskey: alkoholipitoisuus 40 %, hinta 44,98 euroa Alkossa. Pullon koko 50cl, valmistettu Helsingissä

Helsinki Whiskey Rye Malt Rum Cask Finish Release #14: Alkoholipitoisuus on 47,5 %, hinta 69,91 euroa Alkossa. Pullon koko 50 cl, valmistettu Helsingissä.

Helsinki Whiskey Rye Malt Islay Malt Finish, Release #18: Alkoholipitoisuus on 47,5 %, hinta 69,91 euroa Alkossa, saatavilla syyskuussa. Pullon koko 50 cl, valmistettu Helsingissä.

Helsingin Kalasataman Teurastamolla vuodesta 2013 lähtien toiminut The Helsinki Distilling Company on sataan vuoteen ensimmäinen ja ainoa tislaamo Helsingissä. Se tunnetaan ennen kaikkea luovana, käsityötuotteiden korkeaan laatuun keskittyvänä pientislaamona. Tislaamo on voittanut tisleillään kilpailuja Euroopassa, Aasiassa ja Amerikassa ja tislaamon tislaajamestari Mikko Mykkänen nimitettiin artesaanitislauksen arvostetuimpiin kansainvälisiin tapahtumiin kuuluvassa Destille Berlin -kilpailussa Euroopan innovatiivisimmaksi tislaajaksi vuonna 2018.