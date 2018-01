Hemmottelu- ja äijäpäivät Yrjönkadun uimahallissa helmi- ja maaliskuussa

Stoan gallerian Mennään jo naapuriin -näyttely esittelee monesta eri ilmansuunnasta Suomeen asettuneita lapsiperheitä 24.1.2018 10:11 | Tiedote

Mennään jo naapuriin -näyttely on syntynyt kirjailija Riina Katajavuoren ja kuvittaja Salla Savolaisen samannimisen lastenkirjan (Tammi 2017) pohjalta yhteistyössä Stoan kanssa. Näyttely on esillä Stoan galleriassa Helsingin Itäkeskuksessa 22.2.–24.3.2018. Kirjassa ja näyttelyssä esitellään Suomeen asettuneita lapsiperheitä, joilla on kulttuurista perimää monesta eri ilmansuunnasta. Vellamo-tyttö tapaa lapsia, joilla on eri äidinkieli, eri uskonto, eri ruoka, eri synnyinmaa tai eri ihonväri kuin hänellä. Jokaisella perheellä on ihan oma tarinansa.