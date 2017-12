Hemmottelupäivät Yrjönkadun uimahallissa joulukuussa

Kuva kolmesta ystävästä voitti 100 kuvaa ystävyydestä -kuvakilpailun 26.10.2017 19:14 | Tiedote

Voittajakuva kolmesta naisesta on aito ja spontaani nykyajan selfie, jossa on hyvä tunnelma, kuvakilpailun raati perustelee. Ystävyyden voima on yhdessä tekemistä ja yhdessäoloa. Kuvassa on rikottu myös kliseinen kaksi-ystävää -asetelma. Kuvan sommittelua kruunaavat naisten huiveissa ja hiuksissa toistuvat värit sekä kesäisen luonnon vastaväri. - Kuva on otettu Maailman pakolaispäivänä 20.6.2017 Bokvillanissa, jossa olimme yhteisellä työkeikalla tarjoilemassa syyrialaisia herkkuja. Hyvät ystäväni Yasmin ja Reemin ovat kotoisin Syyrian Alepposta, kertoo kuvan kilpailuun ilmoittanut Päivi Ceesay. Kunniamaininnat jaettiin kuville pienestä syyrialaispojasta ja suomalaismiehestä sekä ystävysten teehetkestä. Kuvakilpailu toi esille Suomessa syntyneiden ja tänne muuttaneiden ystävyyttä ja sitä, mitä uudet ystävät merkitsevät. 100 kuvaa ystävyydestä -kuvakilpailuun pystyi osallistumaan sosiaalisessa mediassa 20.5.-8.10.2017 häshtägeillä #100kuvaaystävyydestä ja #100friendsfinland. Voittaja ju