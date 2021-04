Hemsön luottoluokitus nousi pandemiasta huolimatta – Fitchiltä luokitus A+

Jaa

Yhteiskuntakiinteistöihin sijoittava Hemsö saa korkeat luottoluokitukset kansainvälisiltä luottoluokittajilta Fitch Ratingsiltä ja S&P Global Ratingsiltä. Hemsön kumppaneille se tarkoittaa vakautta ja ennustettavuutta.

Luottoluokittaja Fitch Ratings on nostanut kiinteistösijoitusyhtiö Hemsön pitkäaikaisen luottoluokituksen tasolle A+ ja arvioi yrityksen tulevaisuudennäkymät vakaiksi. Hemsön aiempi luottoluokitus oli A, jonka Fitch oli myöntänyt huhtikuussa 2020.

Luokituksen nosto pandemiavuoden aikana kertoo Hemsön vakaasta ja ennustettavasta toiminnasta ja vahvasta omistuspohjasta.

”Luottoluokittaja on arvioinut, että Hemsön liiketoimintamalli ja pääomarakenne ovat jatkuneet vakaina vuosien ajan. Olemme osoittaneet, että meillä on omistajien vahva tuki ja toimintamme on pitkäjänteistä ja vähäriskistä”, sanoo Hemsön talouspäällikkö Jonas Rosengren.

Myös kansainvälinen luottoluokittaja S&P Global Ratings vahvisti Hemsön luottoluokituksen A- ja piti tulevaisuudennäkymät vakaina vuosittaisessa arvioinnissaan maaliskuun lopulla. Hemsöllä on ollut S&P:n luokitus A- vuodesta 2015.

”Pandemiasta huolimatta olemme kyenneet parantamaan kiinteistösalkkumme laatua ja vahvistamaan taloudellista profiiliamme. Tämän myös S&P noteerasi”, Rosengren jatkaa.

Lisäksi Fitch Ratings vahvisti Hemsön lyhytaikaisen luottoluokituksen tasolle F1+ ja piti sen näin ennallaan. S&P:n lyhytaikaisessa Pohjoismaiden luottoluokituksessa Hemsö säilytti korkeimman K-1-luottoluokan.

Vuokralaiset hyötyvät, kun omistaja on vakaa

Hemsöllä on yksi kiinteistösijoitusyhtiöiden korkeimmista luottoluokituksista. Yrityksen näkökulmasta se tarkoittaa, että se voi saada rahoitusta markkinoilta helpommin kuin ne yritykset, joiden luokitus on heikompi tai joilla ei ole luokitusta lainkaan. Se on selvä kilpailuetu, Hemsön Rosengren sanoo.

”Korkea luottoluokitus on konkreettinen viesti kaikille kumppanillemme: se kertoo luotettavuudesta, taloudellisesta vastuullisuudesta ja hyvästä kyvystä selviytyä velvoitteistamme. Näin korkea luokitus on kiinteistösijoittajien joukossa positiivinen poikkeus.”

Hemsön Suomen-maajohtaja Jarkko Leinosen mukaan erityisesti yhteiskuntakiinteistöjen kaupassa on tärkeää, että kiinteistösijoittaja on sitoutunut pitkäjänteiseen kehittämiseen.

”Sijoittaja ei voi hakea pikavoittoja. Usein kiinteistöjen myyjät asettavat ostajalle ehdoksi tietyn luottoluokituksen tason, mikä onkin järkevää”, Leinonen sanoo.

Luottoluokitus on kolmannen osapuolen tekemä arvio siitä, miten yritys selviytyy taloudellisista velvoitteistaan. Luottoluokitukset jaetaan pitkäaikaisiin ja lyhytaikaisiin luokituksiin. Pitkäaikaiset luottoluokitukset ennustavat yli vuoden mittaisia ajanjaksoja, kun lyhytaikaisissa luokituksissa aikajänne on alle vuoden. Kolme suurinta kansainvälistä luottoluokittajaa ovat S&P, Moody’s ja Fitch.