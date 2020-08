Hengitystieinfektio-oireisten vastaanotto jatkuu keskitettynä

Hengitystieinfektio-oireisten potilaiden vastaanotto on edelleen keskitetty erillisiin tiloihin Pääterveysaseman 1. kerrokseen, osoitteeseen Tammikaivontie 4. Hengitystieinfektiovastaanotto on avoinna ma-to klo 8-16 ja perjantaisin klo 8-14.15. Soita aina ensin terveysasemasi numeroon, vastaanotto toimii ajanvarauksella.

Jos sinulla on lieviä hengitystieinfektion oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, lihassärkyä tai kuumetta, niin lepää ja sairasta rauhassa kotona. Työhön voit palata kahden oireettoman päivän jälkeen.

Jos oireesi pahenevat tai jatkuvat kolmantena päivänä, soita omalle terveysasemallesi hoidon tarpeen arvion saamiseksi ja mahdollisen korona-testaamisen järjestämiseksi. Lisätietoa koronasta: www.thl.fi

Muu kiireellinen vastaanotto

Äkillisissä sairastapauksissa, soita omalle terveysasemallesi. Sairaanhoitaja arvioi hoidon tarpeesi, antaa kotihoito-ohjeita sekä ohjaa sinut tarvittaessa lääkärin vastaanotolle. Voit tulla ilman puhelinsoittoa, jos olet välittömän avun tarpeessa, kuten saatuasi syvän haavan tai kaaduttuasi.

Vähässäkyrössä asuvat ottavat yhteyttä omaan Vähänkyrön terveysasemaan.

Henkeä uhkaavassa hätätilanteessa soita 112. Kiireellisissä sairastapauksissa hoidon tarpeen arvio iltaisin ja viikonloppuisin numerosta 116 117.

Kiireetön vastaanotto ajanvarauksella

Ota puhelimitse yhteyttä myös muissa terveyteen liittyvissä asioissa tai pitkäaikaissairauden oireiden pahentuessa, jotta tilanne voidaan arvioida ja tarvittava hoito järjestää.

Terveysasemien puhelinpalvelunumerot:

Gerbyn terveysasema puh. 06 325 1711

Kirkkopuistikon terveysasema puh. 06 325 1666

Ristinummen terveysasema puh. 06 325 1691

Tammikaivon terveysasema puh. 06 325 1703 ja 06 325 1770

Vähänkyrön terveysasema puh. 06 325 8500

Sähköiset palvelut sekä hoitajien ajanvaraukset netissä

Valitettavasti terveysasemien puhelinliikenne on ruuhkautunut ajoittain. Siksi on hyvä muistaa, että OmaKanta –palvelusta www.kanta.fi/omakanta voit lähettää reseptin uusintapyynnöt sekä katsoa omia laboratoriotuloksiasi. Pyri käyttämään niitä sähköisiä palveluita, joita tällä hetkellä on tarjolla. Tee ensin sähköisen asioinnin sopimus: www.vaasa.fi/terveysasemapalvelut

Netissä voit varata hoitajalle puhelin- tai vastaanottoajan esimerkiksi ompeleiden poistoa, rokotusta, korvahuuhtelua tai lääkeinjektiota varten. Sähköisesti voit varata myös puhelinajan omalle diabetes- ja astmahoitajallesi: www.vaasa.fi/terveysasemapalvelut

Neuvolat sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Neuvolat sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltopalvelut toimivat normaalisti, joten ethän tuo sairasta lasta neuvolaan tai kouluterveydenhoitajan vastaanotolle.