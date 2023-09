Henkilökohtainen apua osaksi Keusoten omaa palvelutuotantoa

Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain mukainen palvelu, jolla varmistetaan vammaisen henkilön itsemääräämisoikeus ja itsenäinen, oman näköinen elämä. Keusote on tähän asti toteuttanut henkilökohtaista apua työnantajamallilla, palvelusetelillä ja ostopalveluna. Nyt Keusote rekrytoi henkilökohtaisia avustajia, jotta voi syksyn aikana aloittaa henkilökohtaisen avun toteuttamisen myös omana palvelutuotantona.

Henkilökohtainen apu hyvinvointialueen omana palvelutuotantona sopii hyvin esimerkiksi tilanteisiin, joissa asiakkaan palveluntarve on monitahoista tai apua tarvitaan äkillisesti.

– Henkilökohtaisista avustajista on alalla pulaa ja toisaalta henkilökohtaisen avun käyttäjien määrä on lisääntynyt koko ajan. Omalla palvelutuotannolla pystymme aiempaa paremmin varmistamaan, että henkilökohtaista apua on saatavissa myös toimintaympäristön muuttuessa ja erilaisissa poikkeustilanteissa, esimerkiksi kun oma avustaja on äkillisesti pois töistä, kertoo henkilökohtaisen avun omasta palvelutuotannosta vastaava esihenkilö Sami Niemi-Ruuth.

Yhteisöohjautuvaa työkulttuuria uudessa yksikössä

Henkilökohtaisen avustajan työ sopii monen ikäisille ja monenlaisiin elämäntilanteisiin. Työssä ei ole koulutusvaatimuksia, vaan keskeistä on myönteinen asenne ja luotettavuus. Keusoten omassa avustajatoiminnassa kaikki avustajat saavat kattavan perehdytyskoulutuksen, joten avustajaksi voivat hakeutua myös henkilöt, joilla ei ole alalta aiempaa työkokemusta.

Avustajan tehtävänä on avustaa vammaista henkilöä sellaisissa toimissa, joita henkilö tekisi ilman vammaansa itsenäisesti. Avustajaa voidaan tarvita siis kaikissa elämän ympäristöissä, kotona, opiskelussa ja vapaa-ajan tapahtumissa.

Avustajana toimiminen vasta perustetussa yksikössä tarjoaa merkityksellisen työn lisäksi myös ainutlaatuisia mahdollisuuksia päästä mukaan rakentamaan ja kehittämään uutta toimintaa.

– Meidän työkulttuurimme pohjautuu yhteisöohjautuvuuteen. Tämä tarkoittaa, että henkilökohtaisilla avustajilla on yksikössämme paljon vaikutusmahdollisuuksia oman työnsä tekemiseen ja yhteisten toimintatapojen luomiseen. Uskomme, että jokaisella työntekijällä on arvokasta osaamista ja haluamme luoda kannustavan ilmapiirin, jossa omia ideoita ja näkemyksiä voi tuoda esiin, summaa Niemi-Ruuth.

Hakuaika henkilökohtaiseksi avustajaksi päättyy 14.9.2023. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue aloittaa henkilökohtaisen avun omana palvelutuotantona vaiheittain syksyn ja alkutalven aikana.