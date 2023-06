Henkilökohtaisten avustajien tes-neuvotteluissa ei edelleenkään sopua

Tämänpäiväiset valtakunnansovittelijan johdolla käydyt neuvottelut eivät edelleenkään tuottaneet toivottua tulosta. Onkin mahdollista, että ratkaisun löytyminen siirtyy kesän jälkeiseen aikaan. JHL tiedottaa tilanteen etenemisestä ja mahdollisista jatkotoimista.

Neuvotteluja henkilökohtaisten avustajien työehtosopimuksesta (Heta-tes) on käyty tammikuun lopusta lähtien. Huolimatta pitkäjänteisistä yrityksistä sopua ei ole edelleenkään saavutettu. Alan työehtosopimuskausi päättyi huhtikuun lopussa.

JHL on erittäin pettynyt tilanteeseen. Heta-tes on ainoa liiton neuvottelemista sopimuksista, joka on enää ilman ratkaisua tällä kuluvalla tes-kierroksella. Esimerkiksi muiden sosiaali- ja terveysalaa koskevien työehtosopimusten palkka- ja työehdot ovat jo tiedossa useaksi vuodeksi eteenpäin.

Ainoastaan palkka- ja työehdoiltaan työntekijälle heikkotasoisimman Heta-tessin osalta ei ole päästy sopimusratkaisuun. Heta-tessin piirissä työskentelevät avustajat ansaitsevat nyt sen, että myös heidän työehtojensa jälkeenjääneisyyttä kurotaan umpeen.

Harvinainen lakkoase

Työtaistelut ovat olleet henkilökohtaisessa avussa erittäin harvinaisia. Nyt tätä keinoa on jouduttu käyttämään Heta-tessin neuvottelutilanteen edistämiseksi jo kahdesti. On mahdollista, että tilanteen pitkittyessä myös työtaistelutoimia joudutaan jatkamaan.

Henkilökohtaiset avustajat ovat ajautuneet vakavaan palkkakuoppaan työn monipuolisuuteen ja vaativuuteen nähden. Työ on pitkälti osa-aikaista ja sirpaleista, joten toimeentulo-ongelmat ajavat motivoituneita ja osaavia avustajia muihin tehtäviin. JHL on edistänyt muun muassa palkkausjärjestelmän uudistusta, joka ottaisi paremmin huomioon erilaiset avustajien vaativat tehtävät.

Henkilökohtaisen avun järjestämisvastuu on hyvinvointialueella, mutta suurin osa avusta tuotetaan työnantajamallilla, jossa vammainen henkilö itse toimii avustajansa työnantajana. Palkka- ja työehdot, kuten esimerkiksi avustajien työajat ja niistä maksettavat korvaukset, ovat huomattavasti heikommat kuin silloin, jos hyvinvointialue tuottaisi palvelun itse.

Erilaiset työaika- ja muut korvaukset ovat perustuntipalkan lisäksi aivan elintärkeä lisä työntekijöiden jo entuudestaan alhaisiin ansioihin. JHL pyrkii parantamaan työntekijöiden tilannetta tältä osin, jotta työhön voi sitoutua.

Työnantajamallissa henkilökohtaisten avustajien työn luonteeseen kuuluvat myös sovitusti tehtävät pitkät työvuorot, jotka voivat olla huomattavasti pidempiä kuin mitä muissa sote-alan sopimuksissa mahdollistetaan. Muissa työehtosopimuksissa työaikajoustoja kompensoidaan lisäksi esimerkiksi jopa 150 euron suuruisilla tuplavuoro- ja ylityökorvauksilla.

Avustajien työsuhteet ovat pääsääntöisesti lyhyitä, jopa vain muutamien kuukausien mittaisia. Avun käyttäjät nostavat toistuvasti esiin henkilökohtaisen avun saatavuuden ja vakituisten avustajien löytämisen vaikeudet. Avustajapula on konkreettinen ja alan työehdot vaikuttavat merkittävästi alan veto- ja pitovoimaan. Heta-tessin työehdot ovat merkittäviltä osin muita sosiaali- ja terveysalan keskeisiä työehtosopimuksia jäljessä. Myös työnantajamallin avustajat ansaitsevat arvostusta työlleen ja joustavuudelleen!

Lisätiedot:

Päivi Niemi-Laine, puheenjohtaja, 040 702 4772

Laura Tuominen, sopimusasiantuntija, 050 409 2460

Hanna Katajamäki, sopimusasiantuntija, 050 513 7701