Henkilökohtaisten avustajien tes-neuvotteluja hiertäneeseen pitkien työvuorojen korvauskiistaan annettiin sovintoesitys

Sovintoesitys on osa laajempaa työriitaa koskevaa sovintoprosessia, ja se on hyväksyttävä tai hylättävä sellaisenaan. Sovittelija on antanut osapuolille harkinta-aikaa keskiviikkoon 20.9. puoleen päivään asti.

JHL tiedottaa lisää neuvottelutilanteen etenemisestä ensi viikolla sen jälkeen, kun kumpikin sopimusosapuoli on käsitellyt sovintoesityksen.

Laura Tuominen, sopimusasiantuntija, 050 409 2460

Hanna Katajamäki, sopimusasiantuntija, 050 513 7701