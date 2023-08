Henkilökohtaisten avustajien tes-neuvottelujen sovittelu jatkuu tauon jälkeen

Heta-tesin pitkittyneiden sopimusneuvottelujen sovittelu jatkuu valtakunnansovittelijan toimiston välityksellä. Seuraava sovitteluajankohta on sovittu maanantaille 28.8.

Työehtosopimusneuvotteluja on käyty ahkerasti jo tammikuun lopusta lähtien. Neuvottelut ovat olleet poikkeuksellisen hankalat.

Henkilökohtaisten avustajien kohdalla on neuvottelujen vauhdittamiseksi jouduttu ensimmäistä kertaa turvautumaan myös työtaistelutoimenpiteisiin. Kevään aikana lakkoase oli käytössä jopa kahteen otteeseen.

Mitä JHL tavoittelee

Neuvotteluissa yhtenä isona haasteena on ollut työnantajapuolen vahva pyrkimys rajoittaa alan palkankorotuksia osana yleistä työmarkkinakoordinaatiota.

Neuvotteluissa ei JHL:n mukaan ole otettu riittävästi huomioon henkilökohtaisten avustajien työn erityispiirteitä. Työvoimapulasta kärsivälle alalle tarvitaan erityisiä toimia henkilökohtaisen avun houkuttelevuuden ja työvoiman saannin parantamiseksi.

Henkilökohtaisen avun työnantajamallin ansiokehitys ja työehdot ovat jääneet jälkeen sosiaali- ja terveysalan yleisestä kehityksestä. Pula avustajista on kova ja työntekijöiden vaihtuvuus alalla on suurta.

JHL tavoittelee ratkaisua, joka kuroisi umpeen alan jälkeenjääneitä palkka- ja työehtoja, ottaisi paremmin huomioon avustajien tehtävien monipuolisuuden ja vaativuuden sekä kompensoisi paremmin taloudellisesti avustajalle työn luonteeseen myös monesti kuuluvat pitkät työvuorot.

Hyvinvointialueiden otettava isompi vastuu

Henkilökohtainen apu on yksi keskeisimmistä vammaispalveluista ja se on vammaiselle avun käyttäjälle subjektiivinen oikeus. Henkilökohtaisen avun järjestämisvastuu on hyvinvointialueilla. Suurin osa avusta tuotetaan kuitenkin työnantajamallilla, jossa vammainen itse on työnantaja avustajalleen ja hyvinvointialue rahoittaa työnantajana toimimisesta aiheutuvat kustannukset.

Mikäli hyvinvointialue tuottaisi järjestämisvastuulleen kuuluvan henkilökohtaisen avun itse, avustajien palkka- ja työehdot määrittyisivät sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työ- ja virkaehtosopimuksen eli sotesopimuksen mukaan. Heta-tesin palkka- ja työehdot ovat merkittävästi heikommat.

Hyvinvointialueiden tulee kantaa vastuu järjestämisvastuullaan olevan palvelun toteuttamisesta siten, että palvelujen saatavuus voidaan varmistaa ja työntekijöiden työehtoja ja työoloja voidaan kehittää. Tämä edellyttää merkittäviä parannuksia nykyisiin Heta-tesin työehtoihin.

Tarve ja vaativuus kasvavat

Henkilökohtaiset avustajat ovat yksi suurimmista sote-palveluissa työskentelevistä ammattiryhmistä. Heitä arvioidaan kokonaisuudessaan olevan yli 40 000 ja yli puolet heistä työllistyy työnantajamallilla. Uusi vammaispalvelulaki myös laajentaa henkilökohtaisten avustajien tarvetta ja heidän tehtäviensä monipuolisuutta ja vaativuutta entisestään.

Vammaisille välttämättömien palvelujen saatavuuden varmistamiseksi lainsäätäjän ja hyvinvointialueiden on varmistettava palveluille riittävä resursointi.

Lue JHL:n kanta hallitusohjelman kirjauksiin vammaispalvelulain rahoitukseen kajoamisesta sekä lain voimaantulon myöhentämisestä:

JHL ei kannata vammaispalveluihin suunniteltuja säästöjä eikä uuden vammaispalvelulain voimaantulon myöhentämistä suunnitellusta.

Henkilökohtaisten avustajien työehtosopimusneuvotteluissa työntekijäpuolta edustaa Ammattiliitto JHL ja työnantajia Henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto Heta ry.

Heta-tesia sovelletaan henkilökohtaisen avun työnantajamallissa eli silloin, kun vammainen henkilö itse tai hänen edustajansa toimii työnantajana, ja tämä on järjestäytynyt työnantajapuolen Heta-liittoon.

Lisätiedot:

Laura Tuominen, sopimusasiantuntija, 050 409 2460

Hanna Katajamäki, sopimusasiantuntija, 050 513 7701